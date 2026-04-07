مصطفى بكري: تحركات مصرية مكثفة لوقف الحرب الإيرانية الأمريكية الحالية

أكد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود جهودًا دبلوماسية مكثفة للتشاور مع مختلف الأطراف بهدف وقف الحرب الحالية، مشيرًا إلى أن مصر أجرت اتصالات واسعة ولم تدخر جهدًا للوصول إلى حل وسط يحمي استقرار المنطقة ويجنب الاقتصاد العالمي خطر الانهيار.



وأوضح "بكري" خلال حواره لبرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن هذه التحركات تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحقيق التهدئة ومنع التصعيد، مؤكدًا أن التعليمات الرئاسية تركز على إيجاد تسوية سياسية شاملة.



وفي سياق آخر، وجّه انتقادات حادة إلى جماعة الإخوان ، معتبرًا أنهم سعوا خلال فترة حكمهم إلى إقصاء القوى السياسية الأخرى، بما في ذلك حزب النور، في إطار محاولات "التمكين" والتي هدفت إلى السيطرة على مفاصل الدولة، إلى جانب محاولات النفاذ إلى فئات اجتماعية معينة ونشر حالة من الفوضى والشائعات، الأمر الذي اعتبره تهديدًا لتماسك الجبهة الداخلية.



واختتم بكري تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني، مشددًا على أن المرحلة الحالية تتطلب وعيًا جماعيًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، بالتوازي مع دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والسلام.