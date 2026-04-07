السفير حسام زكي: القوة العربية المشتركة توقفت لأسباب سياسية

أكد السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن في عام 2015 تم الحديث عن قوة عربية مشتركة وهو مقترح من مصر وتم البحث على مستوى اركان الجيوش العربية.

واضاف السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء ، أن رؤساء الاركان الدول العربيه وصلوا لتفهمات كبيرة فيما يخص القوة العربية المشتركة بنسبة وصلت إلى 95%.

وتابع السفير حسام زكي الأمين المساعد لجامعة الدول العربية، أن القوة العربية المشتركة توقفت لأسباب سياسية.