وعود اقتصادية كبرى .. ترامب يعلن مرحلة «إجراءات إيجابية» بعد التهدئة مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ستساعد في التعامل مع ازدحام الملاحة بمضيق هرمز.

وأكد “ترامب” في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن الولايات المتحدة ستساعد في التعامل مع "ازدحام الملاحة" في مضيق هرمز، في إشارة إلى تحركات لضمان انسيابية المرور في أحد أهم الممرات البحرية في العالم.

وأشار الرئيسي الأمريكي إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد "إجراءات إيجابية كثيرة"، متوقعاً تحقيق مكاسب اقتصادية، ومؤكداً أن إيران يمكن أن تبدأ "عملية إعادة الإعمار".

وأكد الرئيس ترامب، في حديثه مع وكالة فرانس برس، وجود "إطار عمل متين لاتفاق أوسع نطاقاً".

وأضاف ترامب: "لدينا اتفاق من 15 بنداً، وقد اتفقنا على معظمها. سنرى ما سيحدث وكيف سيتطور"، مشددا على أن الملف النووي سيكون جزءاً من أي اتفاق سلام.

وأعلن الرئيس ترامب أنه سيتمّ حلّ قضية اليورانيوم بالكامل.

وأضاف ترامب أنه يعتقد أن الصين دفعت إيران إلى الدخول في مفاوضات كما وصف الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بأنه "انتصارٌ كاملٌ ومطلقٌ للولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أكد البيت الأبيض أن إعلان وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران يُعد انتصارًا لواشنطن.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، في بيان: "هذا انتصار للولايات المتحدة، حققه الرئيس ترامب وجيشنا الباسل".