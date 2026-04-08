أحمد عادل : الأهلي يضم لاعبين لا يملكون شخصية النادي

انتقد أحمد عادل، لاعب الأهلي السابق، أداء الفارس الأحمر، مؤكدًا أن الأهلي يشهد تراجعًا واضحًا في مستواه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن الفريق يضم لاعبين "لا يملكون شخصية النادي".

وأضاف عادل عبر برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي محمد طارق أضا، على قناة صدى البلد، أن هناك أخطاء تحكيمية أثرت على نتيجة الأهلي في مباراة سيراميكا كليوباترا، متسائلاً عن سبب عدم احتساب الحكم محمود وفا ركلة جزاء واضحة، مؤكدًا أن مثل هذه القرارات تؤثر على سير المباريات والنتائج النهائية.

وأشار لاعب الأهلي السابق إلى أهمية السيطرة على ملف عقود اللاعبين، موضحًا أنه من غير المنطقي أن يمتلك الأهلي فرصة للتعاقد مع لاعبين مثل زيزو وبن شرقي وإمام عاشور، ولكنه لم يتمكن من ضمهم، بالإضافة إلى رحيل لاعبين سابقين مثل أكرم توفيق وعلي معلول ورامي ربيعة والسولية دون تعويض فعّال، ما أثر على قوة الفريق.