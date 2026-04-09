تعليمات عاجلة بشأن التقييمات الأسبوعية والغياب والحضور في المدارس
لبنان.. ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 203 و1000 مصاب
إسبانيا تعلن إعادة فتح سفارتها في إيران لتعزيز التواصل الدبلوماسي
لدعم المحتوى المعرفي .. وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق دار نشر بمركز سقارة لأول مرة منذ 42 عامًا
مفتي الجمهورية يحسم الجدل حول حكم بيع الوقف لاستبداله بمسجد أوسع
مقتـ.ل 182شخصاً وإصابة 890 آخرين .. قرار عاجل من الرئاسة اللبنانية بعد المجـ.زرة الإسرائيلية
البابا تواضروس يترأس قداس خميس العهد بـ «كينج مريوط» وسط حضور كنسي وشعبي
اليوم.. الأهلي يلتقي الجزيرة والزمالك مع سموحة في نصف نهائي كأس مصر للكرة الطائرة
4 وزراء يضعون خريطة تنفيذ القرى المنتجة.. والصناعات الغذائية والنسيجية نواة التنمية بالريف
شركات وعقارات وسيارات فارهة.. كيف أخفى محمد وزيري ملايين هيفاء وهبي؟
موعد مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفيدرالية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم القضاء على السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

عبدالمسيح الشامي: إيران تبحث عن مخرج من الحرب بعد خسائر كبيرة

منار عبد العظيم

أكد المحلل السياسي عبدالمسيح الشامي أن قراءة تطورات الصراع بين إيران والولايات المتحدة يجب أن تستند إلى الوقائع الميدانية، وليس إلى توقعات أو احتمالات مرتبطة بالاتفاقيات السياسية، مشيرًا إلى أن ما يحدث على الأرض يعكس تحولًا واضحًا في موازين القوى.

وأوضح الشامي، خلال مداخلة عبر تطبيق "سكايب" على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الولايات المتحدة تمكنت من تحقيق انتصارات ملموسة في المواجهة مع إيران، وهو ما انعكس بشكل مباشر على قدرات طهران العسكرية والسياسية.

خسائر إيرانية في البنية التحتية والقدرات العسكرية

وأشار إلى أن إيران تكبدت خسائر كبيرة خلال الفترة الأخيرة، حيث تعرضت أجزاء واسعة من بنيتها التحتية للتدمير، بما في ذلك منشآت حيوية ومواقع عسكرية ومراكز استراتيجية، فضلًا عن تراجع قدراتها البحرية والأمنية.

وأضاف أن هذه الضربات لم تكن عشوائية، بل استهدفت إضعاف مراكز القوة الإيرانية، مع الإبقاء على بعض المنشآت، مثل البنية التحتية النفطية، دون تدمير كامل، لتجنب الوصول إلى مرحلة السيطرة الشاملة أو التصعيد غير المحسوب.

التفاوض.. مؤشر على تغير الموقف الإيراني

ولفت الشامي إلى أن الحديث عن انتهاء المعركة أو تحقيق نصر كامل لا يزال سابقًا لأوانه، مؤكدًا أن طبيعة السياسة الإيرانية تتسم بعدم الالتزام السريع بالتعهدات، وهو ما يتطلب الحذر في تقييم أي تطورات دبلوماسية.

ومع ذلك، اعتبر أن قبول إيران بفكرة التفاوض، بعد سنوات من الرفض القاطع واعتبار الولايات المتحدة "الشيطان الأكبر"، يمثل تحولًا مهمًا في موقفها السياسي، ويعكس حجم الضغوط التي تواجهها.

واشنطن تسعى لتثبيت مكاسبها

وأوضح أن الإدارة الأمريكية تتحرك وفق رؤية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من المكاسب الاستراتيجية، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، مستفيدة من التراجع النسبي في القدرات الإيرانية.

وأشار إلى أن هذا التوجه يتقاطع مع ما سبق أن ألمح إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تحقيق تقدم في مواجهة إيران، حتى وإن كان هذا التقدم جزئيًا أو مرحليًا.

مستقبل الصراع بين الحسم والتسوية

واختتم الشامي تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستظل مفتوحة على عدة سيناريوهات، تتراوح بين استمرار التصعيد أو الاتجاه نحو تسوية سياسية، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية ترجح سعي إيران للبحث عن مخرج يقلل من خسائرها، دون تقديم تنازلات كبرى تمس صورتها الإقليمية.

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

كمين خلف شجرة وقائمة اغتيالات داخل الجيب.. تفاصيل صادمة لمحاولة قتل طبيب بالإسكندرية.. وسايس الجراج يُحبط مخططًا دمويًا

من "خميس العهد" حتى "شم النسيم".. 5 أيام إجازة في احتفالات أعياد الربيع والقيامة

أحمد جلال: الأهلي ينهي اتفاقه مع قلب دفاع الترجي التونسي.. تفاصيل

كلكم مدانون.. رد فعل صادم من سيد عبد الحفيظ تجاه لاعبي الأهلي

لبنان ينزف ومصر تدق ناقوس الخطر: استهداف البنية التحتية يفتح أبواب جحيم إقليمي

مقتل الحارس الشخصي لأمين عام حزب الله في غارات إسرائيلية على بيروت

«كاف» يكشف موعد نهائي كأس الكونفيدرالية

بمشاركة حسين فهمي.. منتجة الفيلم المصري - الصيني: استلهمته من «ألف ليلة وليلة»

المنطقة على حافة الهاوية.. جهود دبلوماسية لوقف الحرب على إيران

تفاصيل التعاون المصري - الصيني في مجال الفن.. فيديو

أفضل 5 سيارات كوبيه مستعملة في السوق المصري

سيارات كوبيه
سيارات كوبيه
سيارات كوبيه

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية

طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.
طريقة عمل خضار مشوي بالثوم والأعشاب البرية.

منها استنشاق البخار.. علاج احتقان الأنف بوصفات بسيطة من المنزل

علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..
علاج احتقان الانف بوصفات بسيطة من المنزل..

بمكونات بسيطة.. طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة
طريقة عمل سلطة الرنجة المدخنة

«معّوز»| نور النبوي يكشف تفاصيل مشاركته في فيلم عالمي.. ويعبّر عن سعادته بتحقيق حلم الدبلجة

رجعت بعد 12 سنة.. حكاية اختـ..طاف طفلة واستغلالها في التسول

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: اليهود وهيكل سليمان

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: قراءة في التجربة الصينية بأرض الفيروز

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: حسن معاملة المواطن.. واجهة الدولة الحقيقية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

