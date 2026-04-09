بريطانيا ترفض سيطرة إيران على مضيق هرمز وتطالب بإدراج لبنان في الاتفاق

أعلنت وزيرة خارجية بريطانيا، إيفيت كوبر، رفض بلادها القاطع لأي محاولات من إيران للتحكم في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن هذا الممر المائي الحيوي يجب أن يظل مفتوحًا أمام الجميع.

وشددت كوبر، في تصريحات عاجلة نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، على ضرورة ضمان حرية العبور بشكل كامل ومجاني، وفقًا للقوانين والأعراف الدولية، لما يمثله المضيق من أهمية استراتيجية للاقتصاد العالمي.

دعوة لتوسيع نطاق وقف إطلاق النار

وفي سياق متصل، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أهمية إدراج لبنان ضمن أي اتفاق محتمل لوقف إطلاق النار في المنطقة، مشيرة إلى أن تحقيق التهدئة الشاملة يتطلب معالجة كافة بؤر التوتر دون استثناء.

تعزيز الاستقرار الإقليمي

وأوضحت كوبر أن شمول لبنان في أي تسوية قادمة من شأنه أن يسهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي، ويحد من احتمالات تصاعد الصراع، مؤكدة التزام بلادها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام في الشرق الأوسط.