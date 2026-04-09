الدولار يتراجع بقوة أمام الجنيه في البنوك المصرية بعد وقف الحرب على إيران



شهد سعر صرف الدولار تراجعًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس داخل البنوك العاملة في مصر.

و انخفض بنحو 130 قرشًا مقارنة بالمستويات التي سجلها خلال الفترة الماضية، وذلك في أول يوم عقب إعلان وقف الحرب على إيران وتحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.



وكان الدولار قد شهد موجة ارتفاعات قوية خلال فترة الحرب، حيث صعد سعر الصرف من نحو 47 جنيهًا إلى ما يقارب 54 جنيهًا، قبل أن يبدأ في التراجع مع تحسن معنويات الأسواق وعودة قدر من الاستقرار إلى حركة التجارة والطاقة عالميًا.

وتشير توقعات السوق إلى إمكانية استمرار تراجع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأيام المقبلة، مدعومًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وتراجع الضغوط المرتبطة بالتوترات الإقليمية.

وجاءت أسعار الدولار في عدد من البنوك المصرية على النحو التالي:

• سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات: 53.28 جنيه للشراء و53.38 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في بنك نكست: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• سعر الدولار في البنك التجاري الدولي: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

كما سجلت الأسعار في عدد من البنوك الأخرى:

• بنك القاهرة: 53.35 جنيه للشراء و53.45 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر للشراء.

• بنك مصر: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• البنك المصري الخليجي: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• بنك التعمير والإسكان: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• البنك الأهلي المصري: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• بنك التنمية الصناعية: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• البنك العربي الأفريقي الدولي: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

• بنك بيت التمويل الكويتي: 53.27 جنيه للشراء و53.37 جنيه للبيع.

وفي بنوك أخرى جاءت الأسعار أقل نسبيًا، حيث سجل:

• بنك كريدي أجريكول: 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

• بنك أبوظبي التجاري: 53.20 جنيه للشراء و53.30 جنيه للبيع.

• بنك البركة: 53.17 جنيه للشراء و53.27 جنيه للبيع.