الكاف يحدد 24 فبراير آخر موعد لاعتماد ملاعب ومواعيد الأدوار الإقصائية ببطولتي إفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» يوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير موعدا نهائيا أمام الأندية المشاركة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، لتقديم مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية، وتوقيتات انطلاقها، إلى جانب تحديد الملاعب المرشحة لاستضافة هذه المواجهات الحاسمة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق المبكر لضمان تنظيم مثالي للأدوار الإقصائية، التي تشهد عادة منافسة قوية وحضورا جماهيريا وإعلاميا واسعا على مستوى القارة.

ومن المقرر أن يعقد «الكاف» اجتماعا مع شركاء البث التلفزيوني ومسؤولي الملاعب، لدراسة الملاعب المقترحة من جانب الأندية، تمهيدا لاعتمادها رسميا أو إجراء تعديلات عليها حال عدم استيفاء الاشتراطات الفنية والتنظيمية المطلوبة.

ويسعى الاتحاد الأفريقي من خلال هذه الخطوة إلى تفادي أي أزمات تنظيمية أو تضارب في المواعيد، وضمان جاهزية الملاعب والبنية التحتية قبل انطلاق مواجهات خروج المغلوب، التي تمثل المرحلة الأهم في مشوار البطولتين القاريتين.