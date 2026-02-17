قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
رياضة

الطريق إلى اللقب – المشوار الكامل من ربع النهائي حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا
دوري أبطال إفريقيا
إسلام مقلد

تشتعل المنافسة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، حيث تنتظر الجماهير مواجهات نارية بين كبار القارة السمراء.

ربع النهائي

نهضة بركان × الهلال السوداني

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في رواندا – أرض الهلال)

الترجي الرياضي التونسي × الأهلي المصري

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في تونس)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

ماميلودي صن داونز × ستاد مالي

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في جنوب أفريقيا)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مالي)

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

نصف النهائي

نصف النهائي الأول

  • الفائز من (الترجي × الأهلي)
    ضد
  • الفائز من (صن داونز × ستاد مالي)

الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من الترجي أو الأهلي)

الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من صن داونز أو ستاد مالي)

نصف النهائي الثاني

  • الفائز من (الجيش الملكي × بيراميدز)
    ضد
  • الفائز من (نهضة بركان × الهلال)

الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من الجيش الملكي أو بيراميدز)

الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من نهضة بركان أو الهلال)

النهائي

  • مباراة الذهاب: 15 مايو
  • مباراة الإياب: 24 مايو

المواجهة النهائية ستجمع بين الفائز من نصف النهائي الأول، والفائز من نصف النهائي الثاني، في صراع مرتقب لحسم لقب الأغلى في القارة السمراء.

دوري أبطال أفريقيا نهضة بركان الهلال السوداني الترجي الرياضي التونسي صن داونز ستاد مالي الجيش الملكي المغربي بيراميدز

