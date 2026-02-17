الطريق إلى اللقب – المشوار الكامل من ربع النهائي حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا

تشتعل المنافسة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، حيث تنتظر الجماهير مواجهات نارية بين كبار القارة السمراء.
ربع النهائي
نهضة بركان × الهلال السوداني
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في رواندا – أرض الهلال)
الترجي الرياضي التونسي × الأهلي المصري
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في تونس)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)
ماميلودي صن داونز × ستاد مالي
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في جنوب أفريقيا)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مالي)
الجيش الملكي المغربي × بيراميدز
الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)
الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)
نصف النهائي
نصف النهائي الأول
- الفائز من (الترجي × الأهلي)
ضد
- الفائز من (صن داونز × ستاد مالي)
الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من الترجي أو الأهلي)
الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من صن داونز أو ستاد مالي)
نصف النهائي الثاني
- الفائز من (الجيش الملكي × بيراميدز)
ضد
- الفائز من (نهضة بركان × الهلال)
الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من الجيش الملكي أو بيراميدز)
الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من نهضة بركان أو الهلال)
النهائي
- مباراة الذهاب: 15 مايو
- مباراة الإياب: 24 مايو
المواجهة النهائية ستجمع بين الفائز من نصف النهائي الأول، والفائز من نصف النهائي الثاني، في صراع مرتقب لحسم لقب الأغلى في القارة السمراء.