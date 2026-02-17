الطريق إلى اللقب – المشوار الكامل من ربع النهائي حتى نهائي دوري أبطال إفريقيا

تشتعل المنافسة في الأدوار الإقصائية من دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، حيث تنتظر الجماهير مواجهات نارية بين كبار القارة السمراء.

ربع النهائي

نهضة بركان × الهلال السوداني

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في رواندا – أرض الهلال)

الترجي الرياضي التونسي × الأهلي المصري

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في تونس)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

ماميلودي صن داونز × ستاد مالي

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في جنوب أفريقيا)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مالي)

الجيش الملكي المغربي × بيراميدز

الذهاب: 13 – 14 – 15 مارس (في المغرب)

الإياب: 20 – 21 – 22 مارس (في مصر)

نصف النهائي

نصف النهائي الأول

الفائز من (الترجي × الأهلي)

ضد

ضد الفائز من (صن داونز × ستاد مالي)

الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من الترجي أو الأهلي)

الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من صن داونز أو ستاد مالي)

نصف النهائي الثاني

الفائز من ( الجيش الملكي × بيراميدز)

ضد

× بيراميدز) ضد الفائز من (نهضة بركان × الهلال)

الذهاب: 10 – 11 – 12 أبريل (ملعب الفائز من الجيش الملكي أو بيراميدز)

الإياب: 17 – 18 – 19 أبريل (ملعب الفائز من نهضة بركان أو الهلال)

النهائي

مباراة الذهاب: 15 مايو

مباراة الإياب: 24 مايو

المواجهة النهائية ستجمع بين الفائز من نصف النهائي الأول، والفائز من نصف النهائي الثاني، في صراع مرتقب لحسم لقب الأغلى في القارة السمراء.