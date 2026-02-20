203 أهداف تضع الأهلي في الصدارة التاريخية بدوري أبطال أفريقيا

واصل الأهلي تعزيز صدارته لقائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده التاريخي إلى 203 أهداف مبتعدا بفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه الترجي الرياضي التونسي الذي يملك 193 هدفًا.

الأهلي يتصدر والترجي في المركز الثاني

وكشفت أحدث الإحصائيات الخاصة بمرحلة المجموعات عن تفوق واضح للمدرسة المصرية والتونسية هجوميا في ظل احتكار الأهلي والترجي لقمة الترتيب بفارق كبير عن باقي المنافسين ليشتعل الصراع بينهما على لقب أقوى خط هجوم في تاريخ هذه المرحلة من البطولة القارية.

وجاء مازيمبي في المركز الثالث برصيد 109 أهداف يليه ماميلودي صن داونز بـ103 أهداف ثم أسيك ميموزا خامسا برصيد 92 هدفا.

وضمت القائمة عددًا من كبار القارة، أبرزهم الوداد الرياضي (84 هدفا) الهلال (82 هدفا) الزمالك (79 هدفا) والرجاء الرياضي (77 هدفا) والنجم الساحلي (75 هدفا).

حضور قوي للفرق المصرية

كما شهدت القائمة حضور أربعة أندية مصرية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ما يعكس قوة الكرة المصرية هجوميا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتؤكد هذه الأرقام الهيمنة الممتدة للأهلي والترجي في دور المجموعات إذ لم يتمكن أي فريق آخر من الاقتراب من حاجز 150 هدفا ليكرسا مكانتهما كأقوى هجومين في تاريخ هذه المرحلة.

الأهلي الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

وعلى صعيد المنافسات الجارية، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة مباشرة بين الأهلي والترجي حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يومي 13 أو 14 مارس بينما يحتضن ستاد القاهرة لقاء الإياب يومي 20 أو 21 من الشهر ذاته، في قمة مرتقبة تحمل طابعا تاريخيا بين عملاقين اعتادا التواجد في الأدوار الحاسمة من البطولة الأفريقية.