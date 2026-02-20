قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
«روائح مجهولة المصدر بالجيزة».. أبرز أنشطة وزارة التنمية المحلية والبيئة خلال أسبوع| إنفوجراف
دعاء اليوم الثاني من رمضان.. اغتنمه فى هذا اليوم المبارك
صعود أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 20 فبراير 2026
203 أهداف تضع الأهلي في الصدارة التاريخية بدوري أبطال أفريقيا

منتصر الرفاعي

واصل الأهلي تعزيز صدارته لقائمة أكثر الأندية تسجيلًا للأهداف في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما رفع رصيده التاريخي إلى 203 أهداف مبتعدا بفارق 10 أهداف عن أقرب ملاحقيه الترجي الرياضي التونسي الذي يملك 193 هدفًا.

الأهلي يتصدر والترجي في المركز الثاني 

وكشفت أحدث الإحصائيات الخاصة بمرحلة المجموعات عن تفوق واضح للمدرسة المصرية والتونسية هجوميا في ظل احتكار الأهلي والترجي لقمة الترتيب بفارق كبير عن باقي المنافسين ليشتعل الصراع بينهما على لقب أقوى خط هجوم في تاريخ هذه المرحلة من البطولة القارية.

وجاء مازيمبي في المركز الثالث برصيد 109 أهداف يليه ماميلودي صن داونز بـ103 أهداف ثم أسيك ميموزا خامسا برصيد 92 هدفا.

وضمت القائمة عددًا من كبار القارة، أبرزهم الوداد الرياضي (84 هدفا) الهلال (82 هدفا) الزمالك (79 هدفا) والرجاء الرياضي (77 هدفا) والنجم الساحلي (75 هدفا). 

حضور قوي للفرق المصرية 

كما شهدت القائمة حضور أربعة أندية مصرية هي الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي ما يعكس قوة الكرة المصرية هجوميا في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتؤكد هذه الأرقام الهيمنة الممتدة للأهلي والترجي في دور المجموعات إذ لم يتمكن أي فريق آخر من الاقتراب من حاجز 150 هدفا ليكرسا مكانتهما كأقوى هجومين في تاريخ هذه المرحلة.

الأهلي الترجي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 

وعلى صعيد المنافسات الجارية، أسفرت قرعة الدور ربع النهائي عن مواجهة مباشرة بين الأهلي والترجي حيث تقام مباراة الذهاب على ملعب رادس يومي 13 أو 14 مارس بينما يحتضن ستاد القاهرة لقاء الإياب يومي 20 أو 21 من الشهر ذاته، في قمة مرتقبة تحمل طابعا تاريخيا بين عملاقين اعتادا التواجد في الأدوار الحاسمة من البطولة الأفريقية.

ليس المسؤول الأول.. هل انتهى شهر العسل بين الأهلي وسيد عبدالحفيظ؟

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يختتم الرياضة الروحية لإكليروس إيبارشية طيبة

رئيس الوزراء يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في الاجتماع الأول لـ "مجلس السلام" بواشنطن

فرص عمل لائقة لـ75 شابًا من ذوي الهمم بالقاهرة

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

