رؤساء الوحدات المحلية يفتتحون 4 مساجد ببني سويف والواسطى واهناسيا
هشام حنفي يطرح استطلاع رأي حول بطل الدوري المصري هذا الموسم
لا تنخدعوا في الطقس.. عودة الأجواء الباردة والأمطار خلال الأيام القادمة
عقب تجديده بالجهود الذاتية..محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادي
حكم وضع زبدة الكاكاو المرطبة للشفاه المتشققة خلال الصيام
كيفية تعديل جهة صرف المعاش قبل شهر مارس 2026
حول آيفونك إلى مساعد خارق مع شات جي بي تي.. 10 مزايا مذهلة ستفاجئك
محافظ المنوفية يحيل المتغيبين بدون إذن بمستشفى تلا العام للتحقيق
عمر مرموش.. مستقبل غامض مع مانشستر سيتي هل يرحل نهاية الموسم؟
بدون بصمة.. أرقام صادمة لـ كامويش في مباراة الأهلي والجونة
مسلسل الست موناليزا حكاية امرأة استثنائية.. مواعيد العرض والإعادة
كريستيانو رونالدو يصوم رمضان مع النصر السعودي.. تفاصيل
فن وثقافة

اتنين غيرنا.. إشادات واسعة بـ دينا الشربيني على السوشيال ميديا بعد تألقها في مشهد وفاة والدها

دينا الشربيني
دينا الشربيني
أحمد البهى

لقت النجمة دينا الشربيني إشادات كبيرة بعد تألقها مشهد وفاة والدها في الحلقة  الثانية من مسلسل اتنين غيرنا .

وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمشاعر دينا الشربيني في المشهد والمزيج بين الحزن والتخبط مما جعلها من أفضل مشاهد اليوم الثاني في رمضان.

عرضت قناة ON، الحلقة الثانية من مسلسل "اتنين غيرنا"، عبر شاشتها في تمام الساعة 7 مساءً، ضمن خريطتها لمسلسلات رمضان 2026.
 

مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الثانية، رتب أصدقاء "حسن" آسر ياسين، موعد تجمع ولمقابله فتاه للتعرف عليها، وبالفعل يذهب لهم ويتعرف على "ليله" بسنت شوقي.


مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الثانية، وبالتزامن يذهب صديق "نور أبو الفتوح" دينا الشربيني لها، ويقدم لها خاتم بمناسبة عيد ميلادها وإشاره منه لاعترافه بحبه اتجاهها.


 وترفض دينا الشربيني هدية صديقها وتخبره أن علاقتهما مستمره منذ 3 سنوات وعو عادًا ما يختفي كثيرًا عنها، ليُعلمها بأنه لا يريد الزواج، فتقاطعه قائلة: "مش عايز تتجوز من ممثلة".


مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الثانية، بمشهد فلاش باك، يقدم صديق دينا الشربيني لها خاتمًا هدية معبرًا عن حبه لها ورغبته في الزواج منها، أثناء احتفالها بعيد ميلادها، وفي ذات المكان يتواجد آسر ياسين وزوجته هنادي مهنا وتخبره حينها بأنها حامل.


 وأثناء تصوير دينا الشربيني لجلسة تصوير، تتصل والدتها لتخبرها بأن والدها توفى.


وتذهب دينا الشربيني لتشييع جثمان والدها، لكنها تتذكر حين طردها من المنزل بسبب اصرارها على التمثيل.


وأثناء استقبال دينا الشربيني لعزاء والدها على المقابر، يقدم لها حبيبها السابق واجب العزاء، وتتذكر حين رفض الزواج منها بسبب التمثيل وأن والدها طردها من المنزل.
مسلسل اتنين غيرنا الحلقة الثانية، وعندما يراها شقيقها على المقابر وتستقبل عزاء والدها، ينفعل عليها ويطردها من العزاء.


وتنهار دينا الشربيني عند وصولها للمنزل وتلجأ لتناول المهدئات التي تعرضها لوعكة صحية.


 وتنقلها "عليا" نور إيهاب لمنزل العائلة المتواجد به آسر ياسين، في محاولة منها لإنقاذها.


مسلسل "اتنين غيرنا"، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه حول مدرب رياضي يعمل في مدرسة دولية يعيش حالة عزلة نتيجة ماضيه وعلاقاته، ثم يلتقي صدفة بممثلة مشهورة تمر بأزمات شخصية، مما يشكل نقطة تحول في حياته وقصة تجمعهما بالرغم من الصعاب.


أبطال مسلسل اتنين غيرنا
مسلسل "اتنين غيرنا"، بطولة الفنان آسر ياسين، دينا الشربيني، ناردين فرج، نور إيهاب، محمد السويسي، فدوى عابد، هنادي مهنا، سحر رامي، بسنت شوقي، صفوة، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي.

النجمة دينا الشربيني دينا الشربيني اتنين غيرنا

