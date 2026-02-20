صراع الإخوة في مسلسل الكينج.. مواعيد العرض

يعود محمد إمام إلى الشاشة عبر دراما مشوقة، عبر مسلسل الكينج وتدور الأحداث بإيقاع سريع حول ثلاثة إخوة: حمزة، زمزم، وياقوت، أبناء تاجر السلاح «المعلم سعد الدباح»، الذي يترك لهم ميراثاً معقداً يفتح أبواب الصراع بينهم، لتتصاعد المواجهات في عالم تحكمه المصالح والنفوذ خارج إطار القانون، ما يضعهم في أزمات ومطاردات خطيرة.



المسلسل بطولة حنان مطاوع، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل وآخرون، وهو من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل

مواعيد العرض يوميا:

9:00 مساءً – MBC مصر

الإعادة: 3:00 عصراً و12:00 منتصف الليل – MBC مصر2

الإعادة: 7:00 مساءً و2:00 بعد منتصف الليل – MBC مصر دراما



مسلسل الكينج

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي حول صراع الأشقاء، حيث يجد حمزة الدباح نفسه فجأة في مواجهة واقع لم يكن في الحسبان، فينتقل من حياة بسيطة يسعى فيها وراء لقمة العيش إلى عالم رجال الأعمال، ويتشابك مع شبكة إجرامية دولية، ما يضعه أمام اختبارات قاسية تقلب حياته رأسًا على عقب.

