المقاولون العرب يواجه الجونة في الدوري المصري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمواجهة نظيره الجونة في الساعة التاسعة والنصف مساء غد، الاثنين، على استاد خالد بشارة في إطار منافسات الجولة الـ19 من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وحرص سامي قمصان، المدير الفني للمقاولون العرب، على التأكيد على لاعبيه بضرورة تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة كاملة لتعديل مكانة الفريق في ظل التعادل الإيجابي الذي حققه في الجولة الماضية في المباراة التي جمعته مع نظيره المصري البورسعيدي، لمحاولة الخروج من النفق المظلم.

ويسعى الجونة، بقيادة أحمد مصطفى بيبو، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق التقدم في لقاء اليوم، ليكون دفعة للمضي قدما نحو الأمام.

ويحتل المقاولون المركز الـ15 برصيد 17 نقطة جمعها من 18 مباراة، فيما يسبقه الجونة في المركز الـ13 برصيد 20 جمعها من 16 لقاءً.