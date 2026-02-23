نور إيهاب تخطف الأنظار بصورة من كواليس مسلسل "اتنين غيرنا"

شاركت الفنانة نور ايهاب، متابعيها، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، حيث خطفت الأنظار بعفويتها.

وظهرت نور ايهاب من كواليس تصوير مسلسل “اتنين غيرنا” رفقة الفنان آسر ياسين ونجوم العمل.

وشهدت الحلقة الخامسة من مسلسل «اتنين غيرنا» تنازل حسن عن المحضر وحقه القانوني في واقعة الاعتداء، حرصًا على سمعة نور وخوفًا عليها من الشائعات، خاصة بعدما تورط في مشاجرة مع عدد من الشباب الذين اعترضوا طريقها، لينتهي الأمر باصطحاب الجميع إلى قسم الشرطة.

ورغم حالة التعاطف التي أبدتها أسرة حسن تجاه نور، فإن صديقته لم تُخفِ رفضها لطبيعة العلاقة بينهما، معترضة على استمرار صداقتهما بسبب كون نور فنانة مشهورة، ما أضاف بُعدًا جديدًا من التوتر إلى الأحداث.