كراميلا تطلب من عباس الريس مشاركته رحلة البحث عن الحقيقة في إفراج

شهدت بكل عفوية وحماس نابع من إعجاب دفين، تعرض كراميلا (تارا عماد) على عباس الريس (عمرو سعد) أن تصبح شريكة له في رحلته للبحث عن الحقيقة في جريمة قتله لزوجته وبناته، وتقول له "ما تخليني أبقى بطلة معاك في القصة"، وذلك ضمن أحداث الحلقة الخامسة من مسلسل إفراج الذي يُرض على قنوات إم بي سي بالتوازي مع شاهد ضمن قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.

بهذه الجملة تعرض كراميلا على عباس الريس المزيد من المساعدات، وذلك أثناء خروجهما سوياً بعد أن دعاها على العشاء وفتح لها قلبه وكشف عن المزيد من تفاصيل حياته. فأخبرها أنه يبحث عن شقيقه عوف، وعندما ترى صورته تتعرف عليه على الفور، لأنها تراه يتردد بشكل دائم على الفندق الذي تغني فيه، في زيارات متكررة لشارون صاحب الفندق.

وبرغم صعوبة دخول الفندق لاتباعه نظام أمني صارم، لا تتردد كراميلا في مساعدة عباس في الدخول إلى هناك ومقابلة شارون.

هكذا تتقدم كراميلا خطوة جديدة داخل عالم عباس المظلم، لتصبح شريكته في البحث عن الحقيقة، وربما في مواجهة الخطر أيضاً. لكن مع كل خطوة أقرب إلى عالم عباس، تبتعد كراميلا خطوة عن أمانها القديم. فهل تدرك حجم المخاطرة التي وضعت نفسها فيها؟ وهل ستظل مجرد داعمة في رحلته، أم تتحول إلى هدف جديد في لعبة أكبر منها؟

مسلسل "إفراج" من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف أحمد حلبة ومحمد فوزي، وبطولة النجم عمرو سعد، تارا عماد،حاتم صلاح، أحمد عبد الحميد، سما ابراهيم، دنيا ماهر وعبد العزيز مخيون وعلاء مرسي.