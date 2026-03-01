مصطفى غريب يعلن انتهاء تصوير هي كيميا ويوجه رسالة للجمهور

أعلن الفنان مصطفى غريب انتهاء تصوير مسلسل “هي كيميا”، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، عبّر فيه عن امتنانه لفريق العمل والجمهور.

وكتب مصطفى غريب: “الحمد لله والشكر لله.. فركش مسلسل هي كيميا.. شكراً لكل واحد اشتغل في المسلسل ده، شكراً للجمهور اللي اتفرج واتفاعل وانبسط، يارب نعرف نبسطكوا دايماً.. وآسفين جميعاً لو فيه أي تقصير أو حاجة ضايقتكوا”

احتفل الفنان محمد دياب بنجاح مسلسله “هى كيميا” الذى يُعرض في السباق الرمضاني الحالي على شاشة Mbc مصر..

وكتب دياب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ألف شكر للمخرج الكبير الأستاذ إسلام خيرى على مجهودك وإبداعك وإخلاصك ومحبتك يارب دايماً ناجح ومبدع”.

وأضاف: “أخويا وحبيبى وألطف وأشطر وأجمل قلب فى الكوكب النجم الصاروخى مصطفى غريب مبسوط بنجاحنا مع بعض يا قلب أخوك ويارب دايماً فرحان بنجاحك يا حبييى بحبكم اوي”.