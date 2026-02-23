ياسمين صبري تستكمل تصوير فيلم "نصيب" بعد عيد الفطر.. تفاصيل

تستكمل الفنانة ياسمين صبري تصوير دورها فى فيلم “نصيب” بعد عيد الفطر وذلك بسبب انشغال عدد من الأبطال المشاركين في العمل ببعض مسلسلات رمضان.

فيلم "نصيب" يجمع كل من ياسمين صبري ومي كساب ودنيا سامي ومعتصم النهار ورحمة أحمد وخالد سرحان ومحمد ثروت وأحمد فهيم ووليد فواز وطارق الإبياري وعلاء مرسي وتأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد خالد أمين.

ويعد فيلم "نصيب" أولى بطولات ياسمين صبري المطلقة بالسينما.

وكان آخر أعمال ياسمين صبري في السينما هو فيلم المشروع X ، من بطولة كريم عبد العزيز وإياد نصار، وإخراج بيتر ميمي.

إطلالة ياسمين صبري

من ناحية أخرى حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام،فيديو قصير جديدة لها.

وتألقت ياسمين صبري ، مرتديه فستان طويل باللون الذهبي اللامع، وجاء الفستان بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين صبري ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري ، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.