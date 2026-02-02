بعد التهديد بحصار نفطي.. ترامب: نتفاوض مع كوبا على أعلى المستويات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الأحد، إن واشنطن تتفاوض مع قيادة هافانا للتوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك بعد أيام من تهديده الاقتصاد الكوبي المتعثر بحصار نفطي فعلي.

وصرح ترامب للصحفيين في منتجعه مارالاجو في

بالم بيتش، فلوريدا: "كوبا دولة فاشلة. لطالما كانت كذلك، لكنها الآن لا تملك فنزويلا لدعمها. لذا نتحدث مع المسؤولين الكوبيين، على أعلى المستويات في كوبا، لنرى ما سيحدث".

وأضاف : "أعتقد أننا سنتوصل إلى اتفاق مع كوبا".

ولم يُشر ترامب إلى تفاصيل هذا الاتفاق.

وتُصعّد إدارته الثانية الضغط على الدولة الواقعة جنوب فلوريدا منذ إطاحة الولايات المتحدة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في 3 يناير، والذي كانت بلاده حليفًا وثيقًا لهافانا ومصدرًا رئيسيًا لصادرات النفط إلى كوبا.

ويوم الخميس، وقّع الرئيس الجمهوري أمرًا تنفيذيًا يُهدد بفرض رسوم جمركية إضافية على الدول التي تبيع النفط لكوبا.

في اليوم التالي، اصطف الكوبيون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود في هافانا.

وخلال زيارة قام بها مايك هامر، القائم بالأعمال الأمريكي في كوبا منذ عام 2024، إلى مقاطعة ترينيداد في وسط كوبا، و صرّح بأنه واجه سكانًا "وجهوا إليه بعض الإهانات".

وقال هامر في مقطع فيديو نُشر على موقع إكس في إشارة إلى الحزب الشيوعي الكوبي: "أعتقد أنهم ينتمون إلى حزب معين، لكنني أعلم أنهم لا يمثلون الشعب الكوبي، ولا الكوبيين العاديين".

في غضون ذلك، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بيانًا جاء فيه: "يجب على النظام الكوبي غير الشرعي أن يوقف فورًا أعماله القمعية المتمثلة في إرسال أفراد للتدخل في العمل الدبلوماسي للقائم بالأعمال هامر وأعضاء فريق السفارة الأمريكية في كوبا".