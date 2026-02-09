ارتفاع أسعار الطاقة بالمنازل بأوروبا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

تختلف أسعار الكهرباء والغاز اختلافا كبيرا في أنحاء أوروبا وبعد تعديلها وفقا لتعادل القوة الشرائية، تظهر التصنيفات عبئا أكبر على الأسر في وسط وشرق أوروبا.

وكشف مؤشر أسعار طاقة المنازل (HEPI) في أوروبا - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية في نشرتها الفرنسية اليوم الإثنين - أن أسعار الطاقة للمستهلكين بالمنازل في أوروبا ارتفعت بشكل حاد بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مطلع عام 2022 واستقرت الأسعار بعد عام تقريبا، لكنها لا تزال أعلى من مستوياتها قبل الأزمة.

وتشكل فواتير الطاقة عبئا ثقيلا على الأسر ذات الدخل المنخفض، التي تخصص لها نسبة أكبر من ميزانيتها.

وبحسب "يوروستات" المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي، تمثل الكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 6ر4% من إجمالي إنفاق الأسر في الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للمؤشر، تختلف الأسعار اختلافا كبيرا من دولة أوروبية إلى أخرى، استنادا إلى بيانات جمعتها كل من هيئة مراقبة الطاقة النمساوية (Energie-Control Austria) وهيئة مراقبة الطاقة في أوروبا (MEKH) وهيئة فاسا لتكنولوجيا الطاقة (VaasaETT).

وفي 2 يناير عام 2026، تراوحت أسعار الكهرباء المفوترة للأسر بين 88ر0 يورو/كيلوواط ساعة في كييف و385ر0 يورو/كيلوواط ساعة في برن، بمتوسط 258ر0 يورو/كيلوواط ساعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وكانت برلين (4ر38)، وبروكسل (5ر36)، ودبلن (5ر36)، ولندن (4ر36)، وبراغ (4ر36) من بين أغلى المدن من حيث تكلفة الكهرباء المنزلية. وإلى جانب كييف، سجلت بودابست (6ر9)، وبودجوريتسا (1ر11)، وبلجراد (6ر11) أدنى أسعار الكهرباء المنزلية.

وبشكل عام، تكون أسعار الكهرباء أقل في عواصم دول وسط وشرق أوروبا، باستثناء براغ.

وفي عواصم أكبر خمس اقتصادات أوروبية، تتجاوز أسعار الكهرباء بانتظام متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، واستمر هذا الوضع حتى يناير 2026.

وتلعب العوامل الخاصة بكل سوق دورا رئيسيا في هذه الاختلافات بين الدول.

من جانبهم، أشار مسئولو برنامج شراكة الطاقة عالية الطاقة (HEPI) على وجه الخصوص إلى الاختلافات في مزيج الطاقة، مثل درجة الاعتماد على الغاز الطبيعي أو مصادر الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى مصادر الموردين واستراتيجيات التسعير وآليات الدعم المتبادل.

وتلعب الضرائب وتكاليف التوزيع دورا هاما أيضا، إذ يمكنها التأثير بشكل كبير على التصنيفات ومستويات الأسعار، كما هو الحال في العاصمة الألمانية.

بمجرد تعديل الأسعار وفقا لفروقات القوة الشرائية، يتغير ترتيب تعريفات الكهرباء بشكل جذري. وتعمل فروق القوة الشرائية، وهي وحدة نقدية اصطناعية، على تحييد فروق مستويات الأسعار، مما يسمح بمقارنة أكثر عدلا.

وتراوح أسعار الكهرباء، وفقا لفروقات القوة الشرائية، من 9ر10 في أوسلو إلى 49 في بوخارست.

ومن أبرز التغيرات في الترتيب، تراجعت /برن/ من المركز الأول من حيث السعر باليورو إلى المركز 22 وفقا لفروقات القوة الشرائية. كما تراجعت مدينة /لوكسمبورج/ من المركز 17 باليورو إلى المركز 26 وفقا لفروقات القوة الشرائية، بينما صعدت بوخارست من المركز 11 إلى المركز الأول، وريجا من المركز 14 إلى المركز 5 وفقا لفروقات القوة الشرائية.

وتظهر هذه التعديلات أنه على الرغم من انخفاض الأسعار الاسمية في العديد من عواصم أوروبا الشرقية، إلا أن انخفاض القدرة الشرائية يجعل الكهرباء عبئا أثقل على الأسر.

وفي المقابل، تبدو مدن أوروبا الغربية والشمالية باهظة الثمن اسميا، لكنها تصبح في متناول اليد نسبيا عند حسابها وفقا لسعر الإنفاق لكل وحدة إنفاق (PPS).

وفي شهر يناير 2026، تراوحت أسعار الغاز الطبيعي للأسر بين 16ر0 يورو/كيلوواط ساعة في كييف و35ر0 يورو/كيلوواط ساعة في ستوكهولم. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، كان سعر الغاز في ستوكهولم أعلى بأكثر من 13 ضعفا من سعره في بودابست، حيث بلغ 26ر0 يورو/كيلوواط ساعة.

وجاءت أمستردام في المرتبة الثانية بسعر 174ر0 يورو/كيلوواط ساعة، وهذا يظهر أن أسعار الغاز في ستوكهولم أعلى بمرتين من سعرها في المدينة التالية في الترتيب.

ويربط تقرير معهد سياسات الطاقة في أوروبا (HEPI) هذا الوضع بهيكلية سوق الغاز السويدي، إذ لا يتجاوز عدد مشتركي الغاز المنزلي في السويد 77 الف مشترك على مستوى البلاد، منهم حنحو 50 الف مشترك متصلون بشبكة الغاز المعزولة في ستوكهولم.

وتعد مدن برن (8ر15)، ولشبونة (8ر13)، وروما (6ر13)، وباريس (8ر12)، وفيينا (7ر12)، ودبلن (7ر11)، وبراغ (7ر10) من بين أغلى المدن أيضا حيث تتجاوز أسعار الغاز فيها متوسط ​​الاتحاد الأوروبي البالغ 6ر10 سنت يورو/كيلوواط ساعة.

وبحسب معهد سياسات الطاقة الصحية (HEPI)، تعزى هذه الفروقات السعرية إلى عوامل مثل استراتيجيات العرض والتسعير، والظروف الجوية ودرجات الحرارة، ومستويات التخزين، والترابط بين الأسواق، والدعم المتبادل، وهياكل التعريفات.

أما فيما يتعلق بسعر الغاز في الثانية (PPS)، فتظل العاصمة السويدية الأغلى سعرا للغاز المنزلي، حيث تتراوح الأسعار من 6ر3 في بودابست إلى 5ر28 في ستوكهولم.

وتختلف التصنيفات باليورو وPPS اختلافا كبيرا في العديد من الدول. ومن أبرز الأمثلة على ذلك برن، التي تراجعت من المركز الثالث في أسعار اليورو إلى المركز السادس في PPS، ولوكسمبورج، التي تراجعت من المركز الثالث عشر إلى المركز الرابع والعشرين، وبرلين، التي تراجعت من المركز الحادي عشر إلى المركز الثامن عشر في PPS.

وفي حين تقدمت صوفيا من المركز الخامس عشر باليورو إلى المركز الخامس في PPS، وفيلنيوس من المركز السابع عشر إلى المركز الحادي عشر، وبوخارست من المركز الثالث والعشرين إلى المركز السابع عشر في PPS.

ويظهر أخذ مؤشر أسعار الشراء في الاعتبار أن المدن ذات أدنى أسعار الغاز المعلنة غالبا ما ينتهي بها المطاف من بين المدن الأكثر تكلفة بمجرد أخذ مستويات الدخل في الاعتبار، في حين أن عواصم أوروبا الغربية والشمالية، على الرغم من ارتفاع أسعارها، تبدو في كثير من الأحيان أكثر معقولية من حيث التكلفة النسبية.