أحمد موسى عن إبطال انتخابات النواب بمنيا القمح: حكم قضائي واجب التنفيذ

علق الإعلامي أحمد موسى، على قرار محكمة النقض بإبطال نتيجة انتخابات البرلمان بدائرة منيا القمح بالشرقية وإعادة الاقتراع بها، موضحا أن محكمة النقض ستصدر قرارات أخرى خلال الفترة القادمة.

وأوضح "موسى"، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن أي حكم قضائي واجب التنفيذ وعلى البرلمان تنفيذ ما أقرته محكمة النقض بشكل رسمي، مضيفا: أحنا دولة معندناش مشكلة نبطل الانتخابات بدلا من وجود تشكيك في أي لجنة.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: العدالة ننفذها والقانون ننفذه، مينفعش يكون عندي نائب في المجلس في تشكيك فيه .. لازم يكون كله تمام أحنا عايزين المجلس كله بدون طعن.

وأردف: محكمة النقض قالت اليوم في قرارها مينفعش يكون في عضو بمجلس النواب مطعون في عضويته.. الصح ننفذ أحكام القضاء.. هذا أمر أمام المجلس .. وهذه أحكام واجبة النفاذ هذه محكمة النقض وطالما حكمت فيجب التنفيذ.