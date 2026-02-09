قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيادة أسعار السجائر كليوبترا وبوكس رسميًا بقرار من الشرقية للدخان.. إليك القائمة الجديدة
الترجي التونسي يعيّن كريستيان براكوني مدربًا مؤقتًا بعد إقالة الكنزاري
منسقية النازحين واللاجئين: الأوضاع الإنسانية في السودان صعبة وقاسية للغاية
التطبيق من غدٍ.. شعبة الدخان: زيادة 4 جنيهات في أسعار السجائر كليوباترا وبوكس
حماة الوطن: لقاء الرئيس السيسي وبن زايد يؤكد عمق الشراكة الاستراتيجية ودورهما في استقرار المنطقة
ارتفاع سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 9-2-2026
دينا أبو الخير توضح حكم نفقة الزوجة العاملة: واجبة شرعًا ولا تسقط بالعمل
المقاولون العرب يُعزي محمد صلاح في جده
عمرو أديب يكشف سيناريو جلسة مجلس النواب بشأن التعديل الوزاري
التعديل الوزاري| برلماني: تلقينا إشارة بحضور جلسة مهمة في المجلس غدا
إقالة مدير فني شهير من نادٍ فرنسي.. تفاصيل
بخان يونس ورفح .. إندونيسيا أول دولة تساهم في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

واين روني: مستقبل آرني سلوت مع ليفربول مرتبط بحالة واحدة

روني
روني

يرى واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن مستقبل الهولندي آرني سلوت مع ليفربول لم يُحسم بعد، رغم الضغوط المتزايدة التي تحيط بالمدرب في موسمه الحالي مع «الريدز».

ويمر ليفربول بمرحلة معقدة هذا الموسم، بعد تراجع نتائجه بشكل ملحوظ، ليكتفي بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجد نفسه في سباق صعب من أجل اقتناص بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعيدًا عن المنافسة على اللقب.

وزادت الانتقادات الموجهة لسلوت عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه على ملعب أنفيلد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج، وهي نتيجة فجرت موجة من التساؤلات حول قدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وترددت في الآونة الأخيرة تقارير تشير إلى أن إدارة ليفربول تدرس إمكانية الاستغناء عن المدرب الهولندي بنهاية الموسم، مع تداول اسم تشابي ألونسو كخيار مطروح لتولي المهمة الفنية.

لكن روني خالف هذا الاتجاه، مؤكدًا في تصريحات نقلها موقع «Rousing The Kop» أن سلوت ما زال يملك فرصة الاستمرار، موضحًا أن موسم ليفربول بشكل عام كان مقلقًا، لكنه شهد بعض الفترات الإيجابية، مثل الشوط الثاني أمام مانشستر سيتي، إلى جانب أداء مقبول في عدد من المباريات رغم غياب النتائج.

وأشار قائد منتخب إنجلترا السابق إلى أن الضغط سيتضاعف على سلوت خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث تمثل كل مباراة اختبارًا حاسمًا لمستقبل المدرب.

واختتم روني حديثه بالتأكيد على أن إدارة ليفربول لن تتعجل اتخاذ قرار الآن، موضحًا أن فترة الصيف ستكون الفيصل الحقيقي، وقد يتوقف مصير آرني سلوت مع النادي على نجاحه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.

واين روني روني ليفربول أرني سلوت سلوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

حازم حمدان

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

حزب الوفد

رئيس الوفد يستقبل نائب رئيس حزب المؤتمر.. ومجدي مرشد: البدوي رجل سياسة كبير

النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب

زيادة رواتب وأمان وظيفي مرتقب للعاملين المؤقتين بمراكز الشباب| تفاصيل

سامي نصر الله

برلماني: القمة المصرية الصومالية نقطة تحول استراتيجية لتعزيز الاستقرار والتنمية بالقرن الإفريقي

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد