واين روني: مستقبل آرني سلوت مع ليفربول مرتبط بحالة واحدة

يرى واين روني، نجم مانشستر يونايتد السابق، أن مستقبل الهولندي آرني سلوت مع ليفربول لم يُحسم بعد، رغم الضغوط المتزايدة التي تحيط بالمدرب في موسمه الحالي مع «الريدز».

ويمر ليفربول بمرحلة معقدة هذا الموسم، بعد تراجع نتائجه بشكل ملحوظ، ليكتفي بالمركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ويجد نفسه في سباق صعب من أجل اقتناص بطاقة التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعيدًا عن المنافسة على اللقب.

وزادت الانتقادات الموجهة لسلوت عقب الخسارة التي تعرض لها فريقه على ملعب أنفيلد أمام مانشستر سيتي بنتيجة 2-1، في الجولة الخامسة والعشرين من البريميرليج، وهي نتيجة فجرت موجة من التساؤلات حول قدرته على قيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وترددت في الآونة الأخيرة تقارير تشير إلى أن إدارة ليفربول تدرس إمكانية الاستغناء عن المدرب الهولندي بنهاية الموسم، مع تداول اسم تشابي ألونسو كخيار مطروح لتولي المهمة الفنية.

لكن روني خالف هذا الاتجاه، مؤكدًا في تصريحات نقلها موقع «Rousing The Kop» أن سلوت ما زال يملك فرصة الاستمرار، موضحًا أن موسم ليفربول بشكل عام كان مقلقًا، لكنه شهد بعض الفترات الإيجابية، مثل الشوط الثاني أمام مانشستر سيتي، إلى جانب أداء مقبول في عدد من المباريات رغم غياب النتائج.

وأشار قائد منتخب إنجلترا السابق إلى أن الضغط سيتضاعف على سلوت خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اشتداد المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث تمثل كل مباراة اختبارًا حاسمًا لمستقبل المدرب.

واختتم روني حديثه بالتأكيد على أن إدارة ليفربول لن تتعجل اتخاذ قرار الآن، موضحًا أن فترة الصيف ستكون الفيصل الحقيقي، وقد يتوقف مصير آرني سلوت مع النادي على نجاحه في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى.