تبييت نية الصيام.. هل تكفي مرة واحدة طوال شهر رمضان؟
صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان.. اعرف الموعد النهائي
استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
توك شو

مؤلف "2 قهوة": تجسيد كريم العمري لشخصية "فؤاد" نجح في نقل الصراعات الداخلية

أكد المؤلف عمرو محمود ياسين، أنّ حرصه الدائم على تقديم نهايات سعيدة في أعماله الدرامية ينبع من رغبته في إسعاد الجمهور ومنحهم تجربة مشاهدة ممتعة، مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يتعارض مع المنطق أو ظروف الأحداث، إذ أنه يوازن بين الواقعية والإيجابية حسب سياق القصة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تفاعل المشاهدين مع النهايات السعيدة يشكل دافعاً مهماً له للاستمرار في هذا النهج، معتبرًا أن ذلك يساهم في رفع الروح المعنوية للمشاهدين وإضفاء جو من التفاؤل على الحياة اليومية.

وتابع، أنّ مسلسل "2 قهوة" جاء بإيقاع مختلف عن أعمال رمضان المعتادة، حيث حرص على تقديم دراما هادئة تحمل تفاصيل حياتية واقعية، بعيدًا عن الإثارة المبالغ فيها أو الأحداث المتطرفة.

وأكد أن شخصية "فؤاد" التي قدمها الفنان كريم العمري كانت محور الصراعات اليومية في المسلسل، إذ تعكس أخطاء بشرية عادية ناتجة عن سذاجة أو سوء تقييم، مما يجعل الشخصية واقعية ويمكن للمشاهد أن يتعرف على جوانب حياتية شبيهة بما يعيشه في الواقع.

وأشار الكاتب إلى أن الفنان كريم العمري أبدع في تجسيد شخصية "فؤاد" على أكمل وجه، وقدر قدرته على نقل الصراعات الداخلية للشخصية بكل بساطة وصدق وعفوية.

وأكد، أن تفاعل الجمهور مع الشخصية، حتى وإن كان من باب الكره أو الانزعاج، يدل على نجاح الدور والقدرة على تقديم دراما مؤثرة. 
 

بالصور

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

