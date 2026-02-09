مؤلف "2 قهوة": تجسيد كريم العمري لشخصية "فؤاد" نجح في نقل الصراعات الداخلية

أكد المؤلف عمرو محمود ياسين، أنّ حرصه الدائم على تقديم نهايات سعيدة في أعماله الدرامية ينبع من رغبته في إسعاد الجمهور ومنحهم تجربة مشاهدة ممتعة، مشيراً إلى أن هذا التوجه لا يتعارض مع المنطق أو ظروف الأحداث، إذ أنه يوازن بين الواقعية والإيجابية حسب سياق القصة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تفاعل المشاهدين مع النهايات السعيدة يشكل دافعاً مهماً له للاستمرار في هذا النهج، معتبرًا أن ذلك يساهم في رفع الروح المعنوية للمشاهدين وإضفاء جو من التفاؤل على الحياة اليومية.

وتابع، أنّ مسلسل "2 قهوة" جاء بإيقاع مختلف عن أعمال رمضان المعتادة، حيث حرص على تقديم دراما هادئة تحمل تفاصيل حياتية واقعية، بعيدًا عن الإثارة المبالغ فيها أو الأحداث المتطرفة.

وأكد أن شخصية "فؤاد" التي قدمها الفنان كريم العمري كانت محور الصراعات اليومية في المسلسل، إذ تعكس أخطاء بشرية عادية ناتجة عن سذاجة أو سوء تقييم، مما يجعل الشخصية واقعية ويمكن للمشاهد أن يتعرف على جوانب حياتية شبيهة بما يعيشه في الواقع.

وأشار الكاتب إلى أن الفنان كريم العمري أبدع في تجسيد شخصية "فؤاد" على أكمل وجه، وقدر قدرته على نقل الصراعات الداخلية للشخصية بكل بساطة وصدق وعفوية.

وأكد، أن تفاعل الجمهور مع الشخصية، حتى وإن كان من باب الكره أو الانزعاج، يدل على نجاح الدور والقدرة على تقديم دراما مؤثرة.

