قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تبييت نية الصيام.. هل تكفي مرة واحدة طوال شهر رمضان؟
صرف مرتبات فبراير 2026 رسميا قبل رمضان.. اعرف الموعد النهائي
استغاثة داخل ميكروباص.. واقعة تحر.ش جديدة بفتاة تهز الجيزة.. والأمن يفحص الفيديو
دعاء الليلة الثانية بالعشر الأواخر من شعبان.. 8 كلمات توقظك على فرج مذهل
الحل خلال أيام.. انفراجة في أزمة محمد عواد مع الزمالك
حقيقة تسريب بيانات العاملين بمصر للطيران
مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية بمدينة الكفرة الليبية.. صور
بعد إعلان على مواقع التواصل.. القبض على منظم حفل جزيرة إيستن
أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026
خطة كروية حتى 2038 ودعم حكومي.. عضو اتحاد الكرة يكشف تفاصيل مشروع المليوني لاعب
في 6 ساعات.. الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اللواء ماجد الأشقر: حكم النقض ببطلان انتخابات منيا القمح نهائي وواجب النفاذ

الانتخابات
الانتخابات
محمد شحتة

أكد اللواء ماجد الأشقر، مقيم دعوى بطلان انتخابات دائرة منيا القمح، أن حكم محكمة النقض القاضي ببطلان فوز نائبين بالدائرة يُعد حكمًا نهائيًا وباتًا وواجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه، مشددًا على أن قضاء مصر العادل يعيد الحقوق إلى أصحابها وينصر المظلومين.

وأوضح "الأشقر"، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أنه كان أحد المرشحين ضمن 14 مرشحًا في الدائرة، وأن له صفة ومصلحة مباشرة في الطعن، لافتًا إلى أنه تقدم بدعوى بطلان أمام محكمة النقض مستندًا إلى وقائع ومخالفات شابت العملية الانتخابية، من بينها وجود وفيات تم التصويت بأسمائهم، وتكرار بطاقات انتخابية، وأخطاء في عمليات الجمع داخل عدد من اللجان.

وأشار إلى أن جميع هذه المخالفات تم عرضها على المحكمة بكامل ملابساتها، والتي أصدرت حكمها العادل ببطلان الانتخابات، مؤكدًا ثقته الكاملة في القضاء المصري ونزاهته، قائلًا "في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة، لا يمكن التشكيك في تنفيذ حكم قضائي نهائي، فهل يوجد شك في ذلك؟".

وشدد على أن المجلس النيابي لم يعد "سيد قراره" كما كان في عهود سابقة، مؤكدًا أن أحكام محكمة النقض عنوان للحقيقة وملزمة بالتنفيذ فورًا، ولا يجوز الالتفاف عليها بأي شكل من الأشكال.

كما وجّه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن المناخ الحالي أتاح اللجوء إلى القضاء بكل شفافية، مؤكدًا أنه لم يكن يسعى إلا للدفاع عن حقه وحقوق الناخبين الذين منحوه ثقتهم، موضحًا أنه حصل على أكثر من 63 ألف صوت، وأن هذه الأصوات "أمانة في عنقه".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الحكم القضائي يقتضي إبطال عضوية النائبين الفائزين وإعادة إجراء الانتخابات مرة أخرى، احترامًا لإرادة الناخبين وتطبيقًا صحيحًا للقانون.

الانتخابات ماجد الأشقر منيا القمح مجلس النواب رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

إنستاباي

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

سعر الذهب

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

الإيجار القديم

وداعا الوحدات البديلة.. ماذا يحدث للمستأجر بمشروع القانون الجديد للايجار القديم؟

الإيجار القديم

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

سعر الدواجن

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

احمد موسى

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

ترشيحاتنا

كاسيميرو

مانشستر يونايتد يبدأ البحث عن بديل كاسيميرو.. وتونالي على رأس المرشحين

بيراميدز

بعد حادث سقوط المصعد.. رئيس بيراميدز يوجّه الشكر لوزير الشباب والرياضة

منتخب مصر

مصطفى أبوزهرة: خطة إعداد منتخب مصر للمونديال وضعت مع حسام حسن قبل أمم إفريقيا

بالصور

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟
رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ
طريقة عمل رول الفراخ

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية
طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة
شريف سلامة
شريف سلامة

فيديو

الذكاء المهني

تريند الذكاء المهني يكتسح السوشيال ميديا

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منصور المغربي

د. منصور المغربي يكتب: الجسد بعد الموت… بين إنسانية الطب وحرمة الوجدان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

المزيد