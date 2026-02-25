قبل رأسه.. تركي آل الشيخ يزور فاروق حسني داخل منزله

زار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، وزير الثقافة الأسبق الفنان فاروق حسني، في منزله بالقاهرة، وذلك تزامنًا مع زيارته الحالية لمصر.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو وصور عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك"ظهر خلاله وهو يحرص على تقبيل رأس فاروق حسني، في لفتة إنسانية عكست مشاعر التقدير والاحترام المتبادل بينهما، ولاقت تفاعلًا واسعًا من المتابعين.

وتأتي الزيارة في إطار العلاقات الثقافية والفنية الممتدة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي تشهد تعاونًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة على مختلف المستويات.