زاهي حواس: فخور بإنتاج فيلم عن حياتي وهذا حلمي قبل أن أموت

كشف الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار، عن تفاصيل الفيلم العالمي الذي تم إنتاجه ويتحدث عن حياته ومسيرته في علوم الآثار.

وقال زاهي حواس، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، إن هذا الفيلم الثالث اللي اتعمل عن حياتي، واستغرق تصويره ثلاث سنوات، ومن المقرر عرضه غدا في متحف الحضارة المصرية.

وأشار إلى أن مدة الفيلم ساعة وعشرين دقيقة وبيتكلم عن حياتي واكتشفاتي كلها، وأهم كشف في المدينة الذهبية حصل عن الملك توت عنخ آمون.

وتابع: أعتز بهذا الفيلم لأنه يعرض للعالم كله من خلالي وحبي لبلدي التي رفعتني وجعلتني شخص مشهور في علم الآثار.

وكشف زاهي حواس عن حلم حياته الذي يتمنى أن يحدث له قبل أن يموت: بتمنى الكشف عن أمنحتب والكشف عن مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك.