السيناريست مجدي صابر: تعميم الخيانة في الدراما يحولها لأمر طبيعي

أكد السيناريست مجدي صابر، أن الدراما الحقيقية تنطلق من الواقعية الصادقة، مشيرًا إلى أن مهمتها الأساسية هي صناعة "حلم إنساني" يلامس وجدان الجمهور، موضحًا أن كثيرًا من أحلامه الشخصية يترجمها إلى شخصيات درامية واقعية يصدقها المشاهدون.

إبراز النموذج الإيجابي للمرأة

وأوضح مجدي صابر، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن مسلسل "أين قلبي" قدّم نموذجًا مختلفًا للدراما، حيث خلا من جرائم القتل أو الخيانات الزوجية، واعتمد على قصة زوجة مصرية تكافح من أجل أسرتها وأبنائها، مؤكدًا أنه تعمّد إبراز النموذج الإيجابي للمرأة المصرية من خلال دراما صادقة وبسيطة تعكس الواقع دون تشويه.

وانتقد مجدي صابر، بعض الأعمال الدرامية التي تُعمّم القضايا السلبية، مشيرًا إلى أن تقديم نماذج متكررة للخيانة، مثل تصوير عدد كبير من النساء في عمل واحد على أنهن خائنات، يُحوّل السلوك الخاطئ إلى أمر طبيعي، وهو ما اعتبره تشويهًا للواقع ورسالة غير صحيحة يجب تصحيحها، مؤكدًا ضرورة عدم تعميم الظواهر السلبية عبر الدراما.

المسؤولية الفنية والأخلاقية للدراما

وكشف مجدي صابر، أنه استأذن الفنان نور الشريف قبل كتابة وتنفيذ مشهد ضربه على وجهه من الفنانة ميرفت أمين في مسلسل الرجل الآخر، وتحديدًا في الحلقة العشرين، مؤكدًا أنه لا يخجل من أي مشهد كتبه طوال مشواره الفني، ولم يقدّم في أعماله مشاهد خروج عن القيم أو ابتذال، بل حرص دائمًا على الالتزام بالمسؤولية الفنية والأخلاقية للدراما.