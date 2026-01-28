النفط يرتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتعطل المصافي الأميركية

ارتفعت أسعار النفط مع ترويج الرئيس الأميركي دونالد ترمب لتنامي الوجود العسكري الأميركي قرب إيران، في وقت راقب المتداولون تداعيات عاصفة شتوية واسعة النطاق، فيما عزز ضعف الدولار جاذبية السلع.

صعد خام "برنت" لتسليم مارس بنسبة 1.3% إلى 66.43 دولاراً للبرميل، وتداول خام "غرب تكساس" الوسيط فوق 61 دولاراً، في حين تراجع مؤشر لقوة الدولار إلى أدنى مستوى له في أربع سنوات، وسط حذر المستثمرين إزاء السياسات الأميركية، ما جعل السلع المسعّرة بالعملة أكثر جاذبية.

توترات جيوسياسية واضطرابات الإمدادات

تعافى النفط هذا العام، على الرغم من التوقعات الواسعة بحدوث فائض في المعروض، إذ ضغطت الانتكاسات التي طالت صادرات كازاخستان على السوق الأوروبية، فيما أضافت تهديدات الولايات المتحدة لإيران علاوة مخاطر إلى الأسعار.

وجدّد ترمب، يوم الثلاثاء، التأكيد على أن "أسطولاً كبيراً" يتجه إلى الشرق الأوسط، مضيفاً أنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدامه.