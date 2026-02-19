قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
محافظات

ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي شرق أسيوط خلال حملة مكبرة

إيهاب عمر

تمكنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن أدوية غير مرخص بتقسيم ألكسان بنطاق حي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق المختلفة والتأكد من حصول مخازن الأدوية على التراخيص اللازمة تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف ـ بيان صادر من مكتب اعلام المحافظة ـ إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بأسيوط، وهيئة الدواء المصرية بأسيوط بقيادة الدكتورة رندا رفعت مدير فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط وبالتعاون مع رئاسة حي شرق وبمشاركة أحمد خلف مدير ادارة تموين حي شرق وذلك لإحكام الرقابة على تداول الأدوية.

وأوضح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إن الحملة قد أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة ضمت كلاً من بهاء الدين دهبي مأمور ضبط قضائي بالمديرية، والدكتور مينا هاني مدير التفتيش بهيئة الدواء المصرية بأسيوط، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور روماني نصر، الدكتورة عبير يحيى، والدكتورة وفاء صلاح ممثلي هيئة الدواء المصرية بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع والعقاقير الطبية ضماناً لاستقرار الأسواق وفرض القانون والتشديد على الحصول على التراخيص اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

صورة أرشيفية

Google تطلق موسيقى رمضان بالذكاء الاصطناعي عبر Lyria 3 وGemini

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تبحث معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

