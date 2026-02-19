ضبط مخزن أدوية غير مرخص بحي شرق أسيوط خلال حملة مكبرة

تمكنت الأجهزة التنفيذية والرقابية بمحافظة أسيوط من ضبط مخزن أدوية غير مرخص بتقسيم ألكسان بنطاق حي شرق مدينة أسيوط وذلك في إطار جهود المحافظة المستمرة لإحكام الرقابة على الأسواق المختلفة والتأكد من حصول مخازن الأدوية على التراخيص اللازمة تنفيذاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات المختلفة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030.

وأضاف ـ بيان صادر من مكتب اعلام المحافظة ـ إنه تم شن حملة مكبرة بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد وكيل الوزارة بأسيوط، وهيئة الدواء المصرية بأسيوط بقيادة الدكتورة رندا رفعت مدير فرع هيئة الدواء المصرية بأسيوط وبالتعاون مع رئاسة حي شرق وبمشاركة أحمد خلف مدير ادارة تموين حي شرق وذلك لإحكام الرقابة على تداول الأدوية.

وأوضح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط إن الحملة قد أسفرت عن ضبط مخزن أدوية غير مرخص، وتم التحفظ على كميات كبيرة من الأدوية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة شؤونها واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الحملة ضمت كلاً من بهاء الدين دهبي مأمور ضبط قضائي بالمديرية، والدكتور مينا هاني مدير التفتيش بهيئة الدواء المصرية بأسيوط، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور روماني نصر، الدكتورة عبير يحيى، والدكتورة وفاء صلاح ممثلي هيئة الدواء المصرية بأسيوط.

وأكد محافظ أسيوط على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية جمهور المستهلكين والتصدي الحاسم لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للسلع والعقاقير الطبية ضماناً لاستقرار الأسواق وفرض القانون والتشديد على الحصول على التراخيص اللازمة.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة على أرقام (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء.