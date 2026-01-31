قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوداني يصد هجمات بمسيّرات على مدينة الأبيض ويتقدم ميدانيًا في كردفان
رئيس إيران: يجب الاستماع لمطالب المحتجين لمنع إثارة الفتنة وتقسيم الوطن
نجوم العرب يلمعون في أوروبا.. صلاح وحكيمي يصنعان أرقاما تاريخية بدوري الأبطال
ما فائدة الدعاء رغم وجود القضاء والقدر؟..علي جمعة يوضح
ياسر الهضيبي: أطالب السيد البدوي بإعادة حزب الوفد إلى الشارع مرة آخرى
50 حكما قضائيا.. تفاصيل التحقيق مع مستريح السيارات في القاهرة الجديدة
حزب التجمع يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد العريق
وثائق تكشف عن تواصل موسع بين إيلون ماسك وجيفري إبستين
اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تتابع عمليات التصويت في نقابات المرحلة الثانية
رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا
الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن
الاتحاد الإفريقي يدين هجمات إرهابية في النيجر ويؤكد تضامنه الكامل
اقتصاد

وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات الجارية بـ مدينة حدائق أكتوبر

وزير الإسكان
وزير الإسكان
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، والمشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، ودفع العمل وتذليل أي عقبات.

وذلك في مستهل جولته التفقدية اليوم،  بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز  المدينة.


وفي مستهل الاجتماع،  تابع وزير الإسكان  أعمال التطوير للمحاور ومداخل مدينة حدائق أكتوبر، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الرئيسية بالمدينة حوالي 93كم، وإجمالي أطوال الطرق المنفذة حوالى  654كم، وأطوال الطرق الجارى تنفيذها  حوالى 202 كم، من بينها ٩ طرق رئيسية تم وجار تطويرها، فضلا عن الطرق الجاري والمخطط تنفيذها.


وخلال الاجتماع، تم استعراض  موقف مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر ومنها مشروعات ٨١٠ عمارات، و٣٩٦ عمارة، و١٥١ عمارة، وديارنا، حيث تم استعراض موقف الوحدات المخصصة  للمواطنين، والمخطط تسليمها وتخصيصها خلال المرحلة المقبلة، بجانب وحدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها ولا سيما المشروعات السكنية الجديدة لتلبية الطلب على السكن بالمدينة.


كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لخدمات مدينة حدائق أكتوبر،  حيث تم وجار تنفيذ ٤٦ مبنى خدمي متنوع بين مدارس وأسواق تجارية ووحدات صحية ومستشفى، ومراكز شباب، وحضانات وملاعب، ونقاط إسعاف، وموقف أتوبيس، ومعاهد تعليم أزهري.


ثم استعرض الاجتماع، أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و الكهرباء الجاري تنفيذها، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة، بجانب الموقف المالي الحالي.

وبشأن المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وجه المهندس شريف الشربيني، بأهميه توفير مختلف الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية وجود متابعة دورية لهذا الملف والحرص على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة طلباتهم.

وفيما يتعلق بصيانة الطرق، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية هذا الملف موجها بأن يتم صيانة الطرق بأعلى مستوى مع تكثيف  الأعمال، بجانب الاهتمام بتحديد التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية، والتأكد من سلامه حركة المرور.


كما شدد وزير الإسكان على الاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة، بجانب صيانة المسطحات الخضراء ومتابعة منظومة الري والزراعة،   والاستفادة من الأراضي غير المستغلة وطرحها للمستثمرين والاستغلال الجيد للفرص الاستثمارية لتعظيم الموارد وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

امام عاشور

بسبب ابنته والمستشفى.. القصة الكاملة لأزمة إمام عاشور مع الأهلى

داليا البحيري

حاسة إني لسة صغيرة.. داليا البحيري تتصدر التريند بعد عملية تجميل| شاهد

إمام عاشور

تفاصيل جديدة حول سبب غياب إمام عاشور وأزمة مستشفى التجمع الخامس

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

إمام عاشور

قصر و محتاج يراجع نفسه.. تعليق قوي من أيمن أشرف على واقعة إمام عاشور

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 31-1-2026

عيادة الرمد

رئيس الرعاية الصحية: 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد ببورسعيد

طارق النبراوي - نقيب المهندسين

النبراوي: نجحنا في إنهاء أي تدخلات سياسية بنقابة المهندسين

جانب من المائدة المستديرة حول نهج ديزي

القومي للإعاقة: بعض التطبيقات التكنولوجية غير مُجهزة لذوي الهمم

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

البرتقال والكيوي الأبرز.. أطعمة تقلل الأكسدة وتحسن خصوبة الرجال والنساء .. نصيحة خبير التغذية لتحقيق السعادة الزوجية

لماذا يزيد الوزن بعد الرجيم؟.. استشاري تغذية يقدم 5 حلول | فيديو

طريقة عمل مكرونة الطاسة الواحدة بدون سلق خلال 15 دقيقة

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

