وزير الإسكان يتابع سير العمل بالمشروعات الجارية بـ مدينة حدائق أكتوبر

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة سير العمل بمختلف القطاعات بالمدينة، والمشروعات التنموية المختلفة الجارى تنفيذها، ودفع العمل وتذليل أي عقبات.

وذلك في مستهل جولته التفقدية اليوم، بحضور مسئولي وزارة الإسكان، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.



وفي مستهل الاجتماع، تابع وزير الإسكان أعمال التطوير للمحاور ومداخل مدينة حدائق أكتوبر، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق الرئيسية بالمدينة حوالي 93كم، وإجمالي أطوال الطرق المنفذة حوالى 654كم، وأطوال الطرق الجارى تنفيذها حوالى 202 كم، من بينها ٩ طرق رئيسية تم وجار تطويرها، فضلا عن الطرق الجاري والمخطط تنفيذها.



وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها بمدينة حدائق أكتوبر ومنها مشروعات ٨١٠ عمارات، و٣٩٦ عمارة، و١٥١ عمارة، وديارنا، حيث تم استعراض موقف الوحدات المخصصة للمواطنين، والمخطط تسليمها وتخصيصها خلال المرحلة المقبلة، بجانب وحدات المشروعات الجاري والمخطط تنفيذها ولا سيما المشروعات السكنية الجديدة لتلبية الطلب على السكن بالمدينة.



كما تناول الاجتماع، الموقف التنفيذي لخدمات مدينة حدائق أكتوبر، حيث تم وجار تنفيذ ٤٦ مبنى خدمي متنوع بين مدارس وأسواق تجارية ووحدات صحية ومستشفى، ومراكز شباب، وحضانات وملاعب، ونقاط إسعاف، وموقف أتوبيس، ومعاهد تعليم أزهري.



ثم استعرض الاجتماع، أهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي و الكهرباء الجاري تنفيذها، لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمدينة، بجانب الموقف المالي الحالي.

وبشأن المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين، وجه المهندس شريف الشربيني، بأهميه توفير مختلف الخدمات للمواطنين، مشددًا على أهمية وجود متابعة دورية لهذا الملف والحرص على التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مقترحاتهم ومناقشة طلباتهم.

وفيما يتعلق بصيانة الطرق، أكد المهندس شريف الشربيني، أهمية هذا الملف موجها بأن يتم صيانة الطرق بأعلى مستوى مع تكثيف الأعمال، بجانب الاهتمام بتحديد التحويلات المرورية بالتنسيق مع إدارة المرور والجهات المعنية، والتأكد من سلامه حركة المرور.



كما شدد وزير الإسكان على الاهتمام بمنظومة النظافة بالمدينة، بجانب صيانة المسطحات الخضراء ومتابعة منظومة الري والزراعة، والاستفادة من الأراضي غير المستغلة وطرحها للمستثمرين والاستغلال الجيد للفرص الاستثمارية لتعظيم الموارد وتحقيق الاستفادة من تلك المشروعات.