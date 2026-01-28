قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز لطلاب 3 ثانوي “تغيير الشعبة” قبل امتحانات الثانوية العامة؟..قرار حاسم
قرار جمهوري بتعيين عدد من معاوني النيابة الإدارية
معلومات الوزراء: 72% من أصحاب الثروات المرتفعة يفضلون مصر للاستثمار العقاري
التعليم العالي: دعم نشر 14 ألف بحث علمي في مجلات دولية مرموقة
وزير الخارجية الإيراني: لا مفاوضات إلا بعد التراجع عن التهديدات والمطالب المفرطة وغير المنطقية
نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 130 مواطنا في الضفة الغربية ويحقق معهم ميدانيا
بسبب تعنت الاحتلال.. مدير مجمع الشفاء بغزة يحذر من كارثة صحية جديدة
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
التراويح بجزء كامل.. الجامع الأزهر يعلن خطة دعوية شاملة لشهر رمضان 1447هـ/2026
نجم توتنهام يتعرض لحادث سير قبل مواجهة فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا
سفير الهند: مصر بوابة إفريقيا وأوروبا وهدفنا جذب مليون سائح وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
استرداد 100 فدان من الأراضي المخالفة ببرج العرب وإزالة كافة التعديات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تابعة لصندوق تمويل المساكن

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

قام وفد من مسئولي   وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس  مصطفى النجار - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - ومجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، بجولة تفقدية لمشروع  درة العبور التابع لصندوق تمويل المساكن بتقسيم 14.85 فدان بعدد (32) عمارة نماذج (A,B,C) بإجمالى 616 وحدة  بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور،  بالإضافة إلى المنطقة الخدمية بمسطح أرضى 7000م2.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المهندس  شريف الشربيني - وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بتسريع وتيرة التنفيذ ودفع عجلة العمل.

وفي جولته، أكد المهندس مصطفى النجار،  أن زيارته لمشروع صندوق تمويل المساكن، بهدف متابعة الموقف التنفيذي للأعمال النهائية للمشروع، وضمان جودة التشطيبات وتذليل أي معوقات قد تواجه الأعمال، مع ضروة تكثيف معدلات العمل وبذل أقصى الجهود للانتهاء من الأعمال وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة  ومعايير الجودة والجداول الزمنية المحددة لتسليم الوحدات، وسرعة الانتهاء من المرافق المحيطة بالعمارت لتوفير بيئة عمرانية متكاملة تتماشى مع رؤية الوزارة في تنفيذ المدن الجديدة  بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وتوفير سكن ملائم للمواطنين.

وفي سياق متصل، تفقد المهندس  مصطفى النجار، ومرافقوه، قطعة الأرض رقم (35) بمنطقة الخدمات الإقليمية بمدينة العاشر من رمضان وذلك لاستغلالها في نشاط عمراني متكامل،  حيث تم  خلال الجولة استعراض المخطط  الكامل للمشروع، طبقا للاشتراطات، تمهيدًا لبدء تنفيذ المشروع بما يضمن تقديم بيئة عمرانية تلبي احتياجات المواطنين.

وخلال الجولات، تم التشديد على ضرورة تكثيف المرور الميداني اليومي وتذليل أي عقبات، وتوفير الخدمات الأساسية وجاهزية الوحدات للتسليم للمواطنين بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويحسين جودة حياة المواطنين .

صندوق تمويل المساكن الاسكان العبور المجتمعات العمرانية

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

مشغولات ذهبية

ترامب يشعل أسعار الذهب مجددا .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

محمد عبد المنصف

«الناس مش فاهمة الموضوع».. أول تعليق من محمد عبدالمنصف بعد أزمته الأسرية مع لقاء الخميسي

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

محمود كهربا

100 ألف جنيه فقط.. أشرف عبد العزيز يوضح حقيقة الحسابات المالية لكهربا

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد غدا رياح مثيرة للرمال والأتربة

الاهلي

الأهلي يحسم صفقة سوبر.. إبراهيم فايق: إمام عاشور رجل بمعني الكلمة

الاحتلال الاسرائيلي يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

الاحتلال الاسرائيلي يبعد 3 مقدسيين عن المسجد الأقصى

عراقجي

وزير خارجية إيران: لا يوجد مجال للتفاوض مع أمريكا حاليا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مالايقل عن 37 فلسطينيا من الضفة الغربية

وزير الري: قضايا تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتصحر عناصر أساسية لبقاء الإنسان

صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري
صورة من مشاركة وزير الري

زي المطاعم.. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم
زي المطاعم بالضبط».. طريقة عمل المسقعة بالبشاميل بطعم لا يقاوم

للخروج من العباءة الأمريكية.. مساعي أوروبية لإنشاء جيش مشترك

جيش أوروبي
جيش أوروبي
جيش أوروبي

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار

ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور
ياسمين صبري بإطلالة أنيقة تخطف الأنظار سعر حذائها يفاجئ الجمهور

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

