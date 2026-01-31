قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات الإسكان والتقنين للمستفيدين بمحافظة المنيا
مجلة Four Four Two تضع حسن شحاتة ضمن أفضل 100 مدرب كرة قدم في التاريخ
طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس
محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد.. مواجهة نيوكاسل فرصة لصناعة التاريخ مع ليفربول
موعد أول يوم رمضان 2026.. الأربعاء أم الخميس؟
مكنة الجبنة قطعت أيدها | طالبة جامعية تستغيث من سوبر ماركت شهير .. القصة الكاملة
صحة غزة: 29 شهيدا اليوم.. وإسرائيل تستأنف مجازرها بحجة خرق وقف إطلاق النار
فيديو.. اشتباكات بين متظاهرين و عناصر الهجرة والجمارك الأمريكية
الزمالك بالزي البديل والمصري بـ الأبيض | تفاصيل الاجتماع الفني
فيفا يلوح بالعقوبات.. تهديد للدول المقاطعة لكأس العالم 2026
بدء إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية رغم إقرار مجلس الشيوخ اتفاق التمويل
إيران: الشائعة حول اغتيال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري كاذبة
اقتصاد

وزير الإسكان يتفقد المشروعات السكنية ومستشفى مدينة حدائق أكتوبر

جانب من الجولة
جانب من الجولة
آية الجارحي

 تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددا من المشروعات السكنية ومستشفى جديد بمدينة حدائق أكتوبر، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها بمناطق الوحدات وموقف مشروعات الخدمات،عقب جولته بمشروعات الطرق.

  يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته، تفقد وزير الإسكان مشروع فاليرا جاردنز  ضمن "سكن لكل المصريين محور الإسكان المتوسط"، لمتابعة أعمال الطرق وتنسيق الموقع  والتشطيبات للوحدات، وموقف تسليم المواطنين بالمرحلة الأولى.

واستمع وزير الإسكان إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي يتكون من ٢١٩ عمارة  كل عمارة بها دور أرضي و5  أدوار متكررة بإجمالي عدد  ٥٢٥٦ وحدة سكنية، وبلغت نسبة الإنجاز مرحلة متقدمة، وتم  تسليم جزء المرحلة الأولي بعدد ٧١ عمارة.

ثم تفقد وزير الإسكان سير العمل بمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط في حدائق أكتوبر، لمتابعة التنفيذ، حيث يضم المشروع عمارات سكنية متكاملة بتشطيبات حديثة، وخدمات تشمل دور عبادة، ومول تجاري، وناد رياضي. 
واستمع وزير الإسكان إلى شرح حول تفاصيل مشروع ديارنا والذي يقع بمنطقة الداون تاون بمدينة حدائق أكتوبر على مساحة إجمالية 62 فدانَا وسيضم  118 عمارة سكنية، بارتفاع (أرضي + 5 أدوار متكررة + بنتهاوس)بإجمالي 3068 وحدة سكنية.
ثم انتقل وزير الإسكان، إلى موقع المرحلة الخامسة  بإجمالى حوالي ١٩٥٦٠  وحدة سكنية بمشروع ٨١٠ عمارات ضمن "المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين".


واطمئن وزير الإسكان على جودة تنفيذ الوحدات، وتفقد نماذج لوحدات تم تأثيثها كعينات بالمشروعات، بجانب متابعة موقف مشروعات الخدمات بمواقع الوحدات.


ووجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تسريع وتيرة الإنجاز وتقديم مستوى خدمي وعمراني يليق بمدينة حدائق أكتوبر كمجتمع حضاري واعد يعكس رؤية الدولة للتنمية العمرانية الحديثة.


وشدّد وزير الإسكان على استمرار التنسيق الكامل مع الجهات المنفذة لحل أي معوقات ميدانية، ومتابعة التنفيذ طبقًا لأعلى معايير الجودة، بهدف دعم خطة الدولة في توفير سكن وخدمات جيدة لسكان المدينة.


كما تفقد وزير الإسكان ومرافقوه، مشروع المستشفى الجديد والذى يعد من أهم الصروح الجاري تنفيذها ضمن المشروعات الخدمية في مدينة حدائق أكتوبر، حيث تبلغ مساحة الأرض المخصصة لإقامة المشروع  حوالي 15966م2، أي ما يقارب 3.8 فدان و بقدرة استعابية نحو 220 سرير، موجهاً بتكثيف الأعمال لسرعة دخول المشروع الخدمة َ.

