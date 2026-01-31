قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21
كتل هوائية صحراوية وأتربة ورياح.. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الساعات المقبلة
رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق بجامعة المنيا
مصر: انتهاكات إسرائيل المتكررة لوقف إطلاق النار بغزة تهدد المسار السياسي
رفض يشترى لها علبة سجاير .. والدة قتيل البحيرة تفجر مفاجأة بشأن الزوجة المتهمة
بالأسماء ورقم الجلوس .. محافظ الغربية يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 87.27%
صحة غزة: استشهاد 31 شخصاً في هجمات الجيش الاحتلال على القطاع
إلغاء فترات التوقف لشرب المياه في المسابقات المحلية
لأول مرة.. محمد صلاح وهالاند بين كبار دافعي الضرائب في بريطانيا
دوري أبطال أفريقيا.. ديانج يتعادل لـ الأهلي أمام يانج أفريكانز بالدقيقة 60
رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثي الجامعي بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا
وزير الخارجية يلتقي بممثلي منظمات ومكاتب الاتحاد الأفريقي في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

توجيهات حكومية بسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان المتوسط بمدينة 6 أكتوبر

آية الجارحي

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان المتوسط وأعمال تطوير الطرق والمحاور   ومحطة رفع صرف صحى بمدينة ٦ أكتوبر، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف مشروعات الخدمات،  يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر وذلك عقب جولته بمشروعات مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته، تفقد وزير الإسكان مشروع الإسكان المتوسط ضمن "سكن لكل المصريين" بإجمالى 3216 وحدة بمساحة تصل ل١٢٠م٢ للوحدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي شمل أعمال الطرق وتنسيق الموقع  والتشطيبات للوحدات، وخطط التسليم بالمشروع، والتي بلغت نسبة تنفيذه مرحلة متقدمة.


واطمئن وزير الإسكان على جودة تنفيذ الوحدات، وتفقد نموذج لوحدتين تم تأثيث إحداهما  كنموذج بالمشروع، بجانب متابعة موقف مشروعات الخدمات والتي تشمل حضانة ودور عبادة ومول تجاري بمواقع العمارات.


ووجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع. 
    
كما تفقد وزير الإسكان طريق البوليفارد "محور المهندس علاء عبد العزيز"  بطول حوالي٧ كم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع حيث تشمل الأعمال بالمحور  ازدواج الطريق  بطول 7 كم بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه بين وصلة دهشور إلى الطريق الأوسطي، والمنطقة الصناعية، فضلا عن أعمال  المرافق بمسار المشروع، لخدمة سكان التوسعات الشمالية وسكن كل المصريين.


وأكد الوزير، على أهمية وجود جدول زمني محدد للانتهاء من الأعمال، ودراسة مخططات التحويلات المرورية الجاري تنفيذها بالمنطقة. ودفع العمل بالمشروع لتخفيف الكثافات المرورية على المحاور الأخرى.


ثم تفقد وزير الإسكان، محطة رفع الصرف الصحي  رقم ١  بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر، وهي مشروع بنية تحتية حيوي لخدمة مناطق مثل، مشروع جنة، بيت الوطن، وأرض المؤسسات، وتتكون من 9 طلمبات وتخدمها شبكة صرف وخط طرد بقطر 1200 مم، وقد تم إنجاز جزء كبير من الشبكات المرتبطة بها. 

جدير بالذكر أن مشروعات تطوير الطرق تشمل مشروع صيانة طريق عبدالسلام أمين بطول ٨ كم، وتطوير المحور المركزى الموازي من محور 26 يوليو حتى محطة مونوريل الحصري مع خط رى رئيسي قطر 300 مم.

أرشيفية

خرج عن السيطرة .. سعر الذهب اليوم السبت 31 يناير في مصر

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

أسعار الدواجن

أسعار الفراخ البيضاء تفاجيء الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

صورة أرشيفية

قبل الرؤية الشرعية.. القمر يحسم فلكيا موعد أول أيام شهر رمضان 2026

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

صورة ارشيفية

من القمة للهاوية..كيف خسر الذهب مكاسب قياسية في أسبوع واحد

ذهب

انتعاش الدولار يؤدي لـ خسائر كبرى في أسعار الفضة والذهب

إيمان العاصي

إيمان العاصي تكشف عن رأيها فى دخول ابنتها مجال التمثيل.. تفاصيل

أحمد العوضي

أحمد العوضي: الناس هتتفاجئ بـ درة في مسلسل علي كلاي

سما إبراهيم

يشاركها فيه عصام عمر.. سما ابراهيم تتحدث عن مسلسلها الجديد عين سحرية

فاكهة صغيرة بفوائد كبيرة.. يعزز الهضم والمزاج والنوم ويمنحك بشرة أكثر شبابًا

طفرة علمية جديدة.. علاج ثلاثي يقضي على سرطان البنكرياس

محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف طريق الإبراهيمية الدائرى وبتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه

خزين رمضان 2026.. كيف تستعدي للشهر الكريم؟

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

ابني مش بيطول… هل المشكلة خطيرة أم طبيعية؟

ابني مش بيطول.. تفاصيل النظام الغذائي اليومي الصحي للطفل |فيديو

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

