توجيهات حكومية بسرعة الانتهاء من مشروع الإسكان المتوسط بمدينة 6 أكتوبر

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الإسكان المتوسط وأعمال تطوير الطرق والمحاور ومحطة رفع صرف صحى بمدينة ٦ أكتوبر، لمتابعة الأعمال التي تم وجارٍ تنفيذها وموقف مشروعات الخدمات، يرافقه مسئولو الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر وذلك عقب جولته بمشروعات مدينة حدائق أكتوبر.

وفي جولته، تفقد وزير الإسكان مشروع الإسكان المتوسط ضمن "سكن لكل المصريين" بإجمالى 3216 وحدة بمساحة تصل ل١٢٠م٢ للوحدة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي عن المشروع، والذي شمل أعمال الطرق وتنسيق الموقع والتشطيبات للوحدات، وخطط التسليم بالمشروع، والتي بلغت نسبة تنفيذه مرحلة متقدمة.



واطمئن وزير الإسكان على جودة تنفيذ الوحدات، وتفقد نموذج لوحدتين تم تأثيث إحداهما كنموذج بالمشروع، بجانب متابعة موقف مشروعات الخدمات والتي تشمل حضانة ودور عبادة ومول تجاري بمواقع العمارات.



ووجه وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية لتسليم الوحدات لمستحقيها في المواعيد المقررة، وتنفيذ مختلف الأعمال طبقا للمواصفات القياسية، واستمرار المتابعة الميدانية الدورية بما في ذلك أعمال تنسيق الموقع.



كما تفقد وزير الإسكان طريق البوليفارد "محور المهندس علاء عبد العزيز" بطول حوالي٧ كم، واستمع إلى شرح تفصيلي عن المشروع حيث تشمل الأعمال بالمحور ازدواج الطريق بطول 7 كم بعرض 4 حارات مرورية في كل اتجاه بين وصلة دهشور إلى الطريق الأوسطي، والمنطقة الصناعية، فضلا عن أعمال المرافق بمسار المشروع، لخدمة سكان التوسعات الشمالية وسكن كل المصريين.



وأكد الوزير، على أهمية وجود جدول زمني محدد للانتهاء من الأعمال، ودراسة مخططات التحويلات المرورية الجاري تنفيذها بالمنطقة. ودفع العمل بالمشروع لتخفيف الكثافات المرورية على المحاور الأخرى.



ثم تفقد وزير الإسكان، محطة رفع الصرف الصحي رقم ١ بمنطقة التوسعات الشمالية بمدينة ٦ أكتوبر، وهي مشروع بنية تحتية حيوي لخدمة مناطق مثل، مشروع جنة، بيت الوطن، وأرض المؤسسات، وتتكون من 9 طلمبات وتخدمها شبكة صرف وخط طرد بقطر 1200 مم، وقد تم إنجاز جزء كبير من الشبكات المرتبطة بها.



جدير بالذكر أن مشروعات تطوير الطرق تشمل مشروع صيانة طريق عبدالسلام أمين بطول ٨ كم، وتطوير المحور المركزى الموازي من محور 26 يوليو حتى محطة مونوريل الحصري مع خط رى رئيسي قطر 300 مم.