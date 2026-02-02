سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه في البنوك

يبحث المواطنون عن أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم مقابل الجنيه، مع تزايد المسافرين خلال موسم العمرة في الأشهر المباركة.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري خدمة أسعار العملات في البنوك وجاء سعر الريال السعودي كالآتي..

سعر الريال السعودى في البنوك

استقر سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الإثنين 2 فبراير 2026 بين 12.50 و12.57.

سعر الريال السعودى في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 12.54 جنيه للشراء و 12.58 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي 12.50 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

حقق سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر نحو 12.50 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية إلى 12.53 جنيه للشراء و 12.57 جنيه للبيع.