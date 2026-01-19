استقر سعر الريال السعودي أمام الجنيه اليوم الإثنين 19 يناير 2026، داخل البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الريال السعودى في البنوك

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

نحو 12.59 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.



ووصل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي لنحو 12.59 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.



وسجل سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي إلى 12.59 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي الكويتي عند 12.58 جنيه للشراء و12.61 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في البنك المصري الخليجي نحو 12.57 جنيه للشراء و12.59 جنيه للبيع.

أما في بنك الإسكندرية فقد سجل سعر الريال السعودي نحو 12.57 جنيه للشراء و12.62 جنيه للبيع.