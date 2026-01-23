سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 يناير 2026

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الجمعة 23 يناير 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المصرفية المصرية، بالتزامن مع ثبات مؤشرات الصرف الرسمية، واستمرار الطلب على العملة السعودية خاصة مع ارتباطها بمواسم العمرة والسفر.

وسجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري نحو 12.555 جنيه للشراء و12.592 جنيه للبيع، بينما اقتربت الأسعار في أغلب البنوك من هذه المستويات مع فروق طفيفة بين بنك وآخر.

أسعار الريال السعودي اليوم في البنوك المصرية

بنك HSBC مصر: 12.560 جنيه للشراء، و12.590 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي: 12.559 جنيه للشراء، و12.587 جنيه للبيع

QNB الأهلي: 12.557 جنيه للشراء، و12.586 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري: 12.555 جنيه للشراء، و12.592 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي (بيريوس): 12.546 جنيه للشراء، و12.574 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB: 12.537 جنيه للشراء، و12.587 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية: 12.518 جنيه للشراء، و12.560 جنيه للبيع

بنك مصر: 12.514 جنيه للشراء، و12.587 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري: 12.514 جنيه للشراء، و12.587 جنيه للبيع

بنك قناة السويس: 12.509 جنيه للشراء، و12.593 جنيه للبيع

بنك البركة: 12.492 جنيه للشراء، و12.581 جنيه للبيع

كريدي أجريكول: 12.490 جنيه للشراء، و12.580 جنيه للبيع

أسعار الريال السعودي

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي CIB مستوى 12.537 جنيه للشراء و12.587 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك الإسكندرية 12.518 جنيه للشراء و12.560 جنيه للبيع.

أما في البنوك الحكومية، فقد استقر السعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 12.514 جنيه للشراء و12.587 جنيه للبيع، وهو نفس المستوى المسجل في تعاملات الأمس.

وسجلت بعض البنوك الأخرى مستويات متباينة، حيث بلغ السعر في بنك الكويت الوطني NBK نحو 12.432 جنيه للشراء و12.712 جنيه للبيع، فيما سجل المصرف المتحد 12.248 جنيه للشراء و12.693 جنيه للبيع، وفق آخر تحديثات معلنة.