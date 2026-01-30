قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكاف يربك حسابات حسام حسن قبل معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العالم
مسؤول أمريكي سابق: إيران لا تستطيع مضاهاة واشنطن رغم حصولها على أسلحة من حلفائها
فرحة عارمة بين أنصار السيد البدوي بعد فوزه برئاسة حزب الوفد
الكشف عن المدير الفني الجديد لمنتخب بيرو
نظام جديد في دوري أبطال أوروبا بداية من موسم 2025-2026
أول تعليق من سلوت بعد عودة صلاح للتهديف مع ليفربول
تحول مفاجئ في طقس الأسبوع | إعلان مهم من الأرصاد
سعر الذهب مساء اليوم 30-1-2026 .. زيادة طفيفة بـ25 جنيها
أبو الغيط : العالم يمر بمرحلة تحول عميقة تصعّب التنبؤ بمسارات المستقبل
معتمد جمال يجهز مفاجأة بالزمالك فى مباراة المصري بـ الكونفدرالية
حمزة عبدالكريم يجدد للأهلي مع الاحتراف ببرشلونة | شاهد لحظة توقيع العقد
فوز السيد البدوي برئاسة حزب الوفد
خدمات

استقرار نسبي.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30 يناير 2026

الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30 يناير 2026
الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30 يناير 2026
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة، عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30 يناير 2026، خاصة مع متابعة المواطنين والمقاولين لتحركات سوق مواد البناء، لمعرفة سعر طن الحديد في الشركات المختلفة، إلى جانب سعر طن الأسمنت بالتزامن مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 30 يناير 2026.

استقرار في أسعار الحديد والاسمنت اليوم

كشفت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تحديث جديد في أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 30-1-2026، وشهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر حالة من الاستقرار النسبي داخل سوق مواد البناء، مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة صعودا وهبوطا في عدد من الأصناف، وذلك وفقا للبيانات المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وسجل حديد عز حالة من الاستقرار في الأسواق بنحو 37 ألفا و353 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، يضاف إليها تكلفة النقل وهامش الربح، ، مسجلًا تراجعًا طفيفًا بقيمة 9 جنيهات، وسجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35898 جنيهًا، محققًا ارتفاعًا قدره 58 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الحديد اليوم الجمعة 30 يناير 2026

جاءت أسعار بعض الشركات على النحو التالي:

ـ سعر طن حديد عز اليوم كمتوسط 37353 جنيها .

ـ جاء متوسط سعر الحديد الاستثماري 35898 جنيها للطن.

ـ سجل حديد المراكبي نحو 37000 جنيه للطن.

ـ سجل حديد بشاي سجل حوالي 38500 جنيه للطن.

ـ سجل حديد العشري 36200 جنيها للطن.

ـ سجل حديد المصريين: وصل إلى 38000 جنيه للطن.

سعر طن حديد مصر ستيل الآن 33700 جنيه.

ـ سجل سعر طن حديد سرحان 33050 جنيها.

ـ سجل سعر طن حديد عطية 32490 جنيها.

ـ سجل سعر طن حديد العتال 33060 جنيها للطن.

ـ سجل سعر حديد المعادي 33000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد المدينة اليوم إلى 32000 جنيه للطن.

ـ سجل سعر حديد الجارحي 33400 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 30 يناير 2026

ـ سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3884 جنيهًا، منخفضًا بقيمة 71 جنيهًا عن أسعار أمس.

ـ سجل أسمنت الفهد: سجل نحو 3350 جنيهًا للطن

ـ سجل أسمنت السويس: بلغ حوالي 3450 جنيهًا للطن

ـ سجل سعر طن أسمنت النصر اليوم نحو 3680 جنيها.

ـ وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 3853 جنيها.

ـ سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة نحو 4950 جنيها.

ـ وصل سعر طن أسمنت سوبر سيناء اليوم إلى 4950 جنيها.

ـ بلغ سعر طن أسمنت الواحة في الأسواق نحو 2930 جنيها.

ـ وصل سعر طن أسمنت أهل مصر إلى 3150 جنيها.

ـ تراوحت أسعار الأسمنت المخلوط من 2930 إلى 3200 جنيها للطن.

ـ بينما تراوح سعر الأسمنت المقاوم بين 3850 و3950 جنيها للطن.

استقرار نسبي أسعار الحديد والأسمنت سعر طن الأسمنت سعر طن الحديد بوابة الأسعار المحلية

