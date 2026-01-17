قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
اقتصاد

حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية

اتحاد الصناعات المصرية
اتحاد الصناعات المصرية
ولاء عبد الكريم

أعلن اتحاد الصناعات المصرية انتخاب السيد حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت باتحاد الصناعات المصرية للدورة الجديدة، في إطار توجه الشعبة للاعتماد على الخبرات التنفيذية القادرة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والصناعية التي يواجهها القطاع.

ويشغل حسن جبري حاليًا منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للأسمنت – قنا، وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من ثلاثين عامًا في إدارة وتطوير أعمال صناعة الإسمنت داخل مصر وخارجها.

ويمتلك جبري سجلًا مهنيًا حافلًا يجمع بين الخبرة الأكاديمية والتطبيق العملي؛ حيث حصل على بكالوريوس المحاسبة من كلية التجارة – جامعة عين شمس، وماجستير إدارة الأعمال من جامعة إيسلسكا الفرنسية، ويواصل دراساته العليا حاليًا في مجال إحلال الطاقات البديلة، بما يعكس اهتمامه بملفات الاستدامة والطاقة النظيفة في الصناعة.

وفي منصبه الحالي، يقود حسن جبري عمليات مجموعة مصر للأسمنت من خلال مصنعي قنا والمنيا بطاقة إنتاجية تصل إلى 5 ملايين طن سنويًا، مع التركيز على تحسين الكفاءة التشغيلية، وضبط التكاليف، وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.

وكان جبري قد شغل سابقًا منصب الرئيس التجاري للشركة العربية للأسمنت، حيث ساهم في تحقيق إيرادات تجاوزت 200 مليون دولار سنويًا، ونجح في تعزيز الصادرات المصرية من الأسمنت والكلنكر خلال الفترة من 2018 إلى 2022 لتصل إلى نحو 60% من إجمالي صادرات القطاع.

وعلى المستوى الدولي، عمل حسن جبري في عدد من الأسواق الإقليمية والعالمية، من بينها الصين، والجزائر، والسودان، والبحرين، وقطر، إلى جانب خبرته السابقة بشركة ألكاتل الفرنسية، ما أكسبه فهمًا عميقًا لآليات التجارة الدولية وإدارة الأسواق متعددة الثقافات.

وقال حسن جبري: لدينا مسئولية  كبيرة ودور  وطني يأتي في توقيت دقيق يمر به القطاع. ونسعى خلال الدورة الجديدة إلى العمل على تحسين تنافسية الصناعة، ودعم التوازن بين الإنتاج والطلب، وتعزيز الصادرات، إلى جانب التوسع في استخدام الطاقات البديلة، بما يحقق استدامة حقيقية للصناعة ويحافظ على قدرتها على النمو وتوفير فرص العمل».

وأضاف أن شعبة صناعة الإسمنت ستعمل بالتنسيق مع الجهات الحكومية واتحاد الصناعات على معالجة التحديات المرتبطة بالتكلفة والطاقة والتشريعات، وخلق مناخ داعم للاستثمار الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

ويأتي انتخاب حسن جبري رئيسًا لشعبة صناعة الإسمنت للدورة الجديدة في ظل مرحلة تتطلب قيادة تمتلك رؤية اقتصادية واضحة وخبرة تنفيذية قادرة على التعامل مع التحولات المحلية والإقليمية في قطاع مواد البناء

الاستدامة توفير فرص العمل الاقتصاد الوطني الأسواق الإقليمية الصادرات المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

