وفد اقتصادي سوري يزور غرفة القاهرة لبحث آفاق تعاون جديدة في قطاع مواد البناء

استقبلت الغرفة التجارية للقاهرة، برئاسة أيمن العشري، وفدًا سوريًا مُمثلًا عن الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء «عمران»، التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، وذلك لعقد لقاء موسع مع نظرائهم من مُنتسبي الغرفة التجارية للقاهرة لبحث سُبل التعاون المشترك بين البلدين.

وترأس الجلسة اللواء صلاح العبد، نيابة عن أيمن العشري، بحضور محمد سامي، أمين الصندوق المساعد لغرفة القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة: محمد مهران، والدكتور محمد منظور، وإيهاب سعيد، وأحمد الوسيمي، وأحمد عبد الحميد، وأحمد الزيني، رئيس شُعبة مواد البناء، ومجدي عباس بقطاع مواد البناء، وأحمد شيرين، رئيس لجنة الاستثمار بغرفة القاهرة، وعدد من أصحاب الشركات في قطاع مواد البناء من مُنتسبي الغرفة، فيما ترأس الوفد السوري محمود حسن فضيلة.

وتصدر مشهد الاجتماع استعراض مسؤولي غرفة القاهرة ما تشهده مصر من تطور وتنمية على كافة الأصعدة وبنية تحتية غير مسبوقة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم القيادة السياسية المصرية للاستثمار والمستثمرين في مختلف القطاعات، وما تشهده مصر من تطور في شبكة النقل والمواصلات والموانئ والمشروعات القومية وغيرها، وأن مصر تتميز بإنتاج مواد البناء وتُصدّر إلى كثير من الدول، وأنهم سعداء بزيادة التعاون بين الشركات المصرية والسورية في هذا القطاع وفي كل القطاعات بشكل عام.



ورحب اللواء صلاح العبد بالوفد السوري، ناقلًا تحية وترحيب أيمن العشري، رئيس الغرفة، الذي يتواجد حاليًا خارج البلاد، وأن الغرفة داعمة لتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الخارجية بشكل عام، والعلاقات الاقتصادية المصرية السورية بصفة خاصة، واصفًا إياها بالتاريخية.

من جانبه، أعرب رئيس الوفد السوري، محمود حسن فضيلة، عن سعادته بالتواجد داخل غرفة القاهرة لمناقشة سبل تعاون جديدة في ظل العلاقات التاريخية التي تربط مصر بسوريا، مشيرًا إلى أن مصر تشهد مرحلة تطور وتنمية كبيرة، وأنه لاحظ ذلك خلال هذه الزيارة التي ستفتح أبوابًا جديدة للتعاون بين البلدين.

وتعليقًا على زيارة الوفد السوري لغرفة القاهرة، أكّد أيمن العشري على أهمية زيادة التعاون الاقتصادي في الفترة القادمة بين البلدين، وأن زيارة الوفد السوري للغرفة هي ترجمة حقيقية لنتائج سريعة للزيارة الأخيرة لوفد الاتحاد العام للغرف التجارية لسوريا مؤخرًا، لفتح آفاق تعاون جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية بين مصر وسوريا، مشيرًا إلى أن الغرفة تُشجع زيادة التعاون بين الشركات المصرية والسورية في المجالات المختلفة.

وعلى هامش الاجتماع، تم توقيع مذكرة تفاهم بين إحدى الشركات المصرية والسورية لفتح تعاون جديد في مجال مواد البناء خلال المرحلة القادمة، لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.