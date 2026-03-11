القبض على المتهم بالسماح لنجله بقيادة سيارة ربع نقل والتعدي على مواطن بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالسماح لنجله بقيادة سيارة "ربع نقل" والتعدى على القائم بالتصوير بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة زفتى من القائم على التصوير (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة المشار إليها وقيامهما بالتعدى عليه حال تصويره لهما.



أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ومستقليها (أحد الأشخاص ، ونجله – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، إثر خلاف بينهم حول أولوية المرور، وأضاف بقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة لتعليمه القيادة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.