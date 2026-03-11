قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
"محتاس" في الدوري وسقط في الكأس.. هل يواجه النادي الأهلي موسم صفري؟
سويسرا تغلق سفارتها في إيران وتسحب سفيرها لدى طهران
تعديل حدود الدخل الشهري والدعم النقدي للمواطنين المستفيدين بسكن لكل المصريين
الوزراء: الموافقة على تمويل الأعمال الاستشارية لدعم مشروع امتداد الخط الأول للمترو
رغم ترحيب ترامب .. إيران تستبعد إمكانية المشاركة في كأس العالم
5 تجار مخدرات يغسلون 150 مليون جنيه
الحرس الثوري الإيراني: مضيق هرمز تحت إدارة قواتنا البحرية ولا يحق للأمريكيين العبور منه
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بالإسكندرية
ركنت قدام المحل.. القبض على المتهم بإتلاف سيارة صحفية بالهرم
الكرملين يعلن تواصل الحوار بين روسيا والقيادة الإيرانية الجديدة
قطر تدعو للوقف الفوري للأعمال التصعيدية وتكثيف الدبلوماسية لاحتواء الأزمة الإيرانية
بالتزامن مع غارات الاحتلال.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على حدود لبنان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

القبض على المتهم بالسماح لنجله بقيادة سيارة ربع نقل والتعدي على مواطن بالغربية

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالسماح لنجله بقيادة سيارة "ربع نقل" والتعدى على القائم بالتصوير بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة زفتى من القائم على التصوير (عامل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة المشار إليها وقيامهما بالتعدى عليه حال تصويره لهما.


أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" ومستقليها (أحد الأشخاص ، ونجله – مقيمان بدائرة المركز) ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، إثر خلاف بينهم حول أولوية المرور، وأضاف بقيامه بالسماح لنجله بقيادة السيارة لتعليمه القيادة.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها ومستقلها.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى ربع نقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

تذبذب جديد.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الأربعاء

عمرو الدردير يثير الجدل: تغييرات في الأهلي لا تشمل «توروب»

هاني رمزي يرشح مدربا مصريا لخلافة توروب في الأهلي ويشيد بما يقدمه الزمالك

اجتماع وزير البترول مع مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية

عقب موافقة مجلس الوزراء.. وزير البترول يبحث تنفيذ المسح الجوي للمعادن في مصر

جانب من الجولة

رئيس "أكتوبر الجديدة" يقود جولة ميدانية موسعة لمحطة محولات "أب تاون" لتسريع وتيرة الأعمال

عمرو السيد محمد خطاب

تكليف المهندس عمرو خطاب مساعدًا لوزير الإسكان للشئون الفنية والمشروعات

بالصور

لوك أنيق.. ياسمين عبد العزيز تخطف الأنظار بظهورها

لا تتجاهلها.. علامات تشير إلى أن جسمك لا يتحمل الصيام

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

فيديو

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

