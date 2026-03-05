قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أسعار الحديد عالميا ومحليا يوم الخميس 5-3-2026

أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية
علياء فوزى

استقرت أسعار الحديد في الأسواق العالمية والمحلية، وخلال السطور التالية، يرصد موقع"صدى البلد" أسعار الحديد عالميا ومحليا اليوم الخميس 5 مارس 2026.

أسعار الحديد عالميا 

شهدت أسواق الحديد والصلب العالمية حالة من الاستقرار النسبي، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية.

واستقرت أسعار الخردة عند 376 دولارا للطن دون تغير أسبوعي.

وتراجعت أسعار خام الحديد لتسجل نحو 106 دولارات للطن.

أما أسعار البليت بلغت 435 - 445 دولارًا للطن FOB روسيا.

استقرت أسعار حديد التسليح عند 495 - 510 دولارات للطن، دون تغيير.

أسعار الحديد محليا 

أعلنت مصانع حديد التسليح العاملة بالسوق المحلية أسعار بيع منتجاتها حيث سجلت أسعار الحديد تسليم أرض المصنع مستويات تراوحت بين 34.5 ألف جنيه و38.5 ألف جنيه للطن، وفقًا لقوائم الأسعار المعلنة من الشركات المنتجة.

خريطة أسعار الحديد في المصانع العاملة بمصر اليوم الخميس 5 مارس 2026: 

سجل سعر حديد عز نحو 38 ألف جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد بشاي للصلب نحو 37,950 جنيها للطن.

استقر سعر  حديد المراكبي عند  37,500 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الجيوشي للصلب لنحو 34,750 جنيها للطن.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 37,500 جنيه للطن.

وسجل سعر حديد العشري نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع.

بلغ سعر حديد مصنع الكومي  نحو 34,500 جنيه للطن تسليم أرض المصنع

استقر سعر حديد مصر ستيل عند 35 ألف جنيه للطن.

اختلاف الأسعار 

لا تشمل الأسعار المعلنة تكاليف النقل، أو هوامش التجار، والتي تختلف من منطقة لأخرى؛ وفقًا لآليات العرض والطلب وتكلفة الشحن.

إنتاج صناعة الصلب

شهد إنتاج صناعة الصلب في الدول العربية نموا ملحوظا خلال عام 2025، حيث بلغ إجمالي الإنتاج خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر نحو 43.7 مليون طن، محققاً زيادة 7.2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

وتصدرت السعودية الدول العربية المنتجة للحديد بنحو 10.8 مليون طن، تليها مصر بفارق ضئيل 10.65 مليون طن.

