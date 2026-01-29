محافظ الجيزة يكرم رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية لبلوغه السن القانونية

كرّم المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أيمن عتريس، رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية بالمحافظة، وذلك لبلوغه السن القانونية، تقديرًا لإسهاماته المتميزة وتفانيه في أداء مهام عمله طوال فترة خدمته، مثنيًا على ما قدمه من جهد وانضباط أسهم في دعم منظومة العمل التنفيذي بالمحافظة.

وأعرب محافظ الجيزة عن خالص تمنياته لأيمن عتريس بدوام التوفيق والسداد في المرحلة المقبلة، مشيدًا بحسن الأداء والالتزام الوظيفي الذي اتسمت به مسيرته المهنية.

جاء ذلك خلال ترؤس المحافظ اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الجيزة لشهر يناير، والذي عُقد بمقر ديوان عام المحافظة، بحضور قيادات المحافظة والأجهزة التنفيذية.