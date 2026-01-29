قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي

محمود نوفل

أعلنت هيئة المسطحات البحرية والنهرية الروسية عدم تسجيل أي إصابات أو حوادث تسرب نفطي إثر حالة الطوارئ التي وقعت في ميناء محج قلعة ببحر قزوين لسفينة "كاسبيان شيفا" التي ترفع العلم الإيراني.

وذكر ميناء محج قلعة أن عملية إنقاذ السفينة الإيرانية في مياه الميناء قد اكتملت.

ومنذ قليل ؛ قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو كاظم جلالي انه سيتم في الاسبوع المقبل عرض سفينة ايرانية جديدة في بحر قزوين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره رجال الاعمال الايرانيون في معرض "روبلاستيكا" للبتروكيماويات في موسكو.

وأشار إلى ان أقصر الطرق وأكثرها اقتصادية في الوقت الحاضر للوصول الى الاسواق العالمية، هو ممر الشمال – جنوب.

وبيّن ان هذا المسار البالغ طوله 17 الف كيلومتر، يخفض الطريق من مومباي بالهند الى قناة السويس واستوكهولم 7 الاف كيلومتر.

وذكر أن مشروع نقل الغاز الروسي عن طريق ايران، من المشاريع المهمة للتعاون الثنائي بين ايران وروسيا.

ونوه إلى  ان السفارة الايرانية في موسكو تسعى لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لا سيما التمهيد لدخول القطاع الخاص الايراني قطاع البتروكيماويات في روسيا.

