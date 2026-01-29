إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي

أعلنت هيئة المسطحات البحرية والنهرية الروسية عدم تسجيل أي إصابات أو حوادث تسرب نفطي إثر حالة الطوارئ التي وقعت في ميناء محج قلعة ببحر قزوين لسفينة "كاسبيان شيفا" التي ترفع العلم الإيراني.

وذكر ميناء محج قلعة أن عملية إنقاذ السفينة الإيرانية في مياه الميناء قد اكتملت.

ومنذ قليل ؛ قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى موسكو كاظم جلالي انه سيتم في الاسبوع المقبل عرض سفينة ايرانية جديدة في بحر قزوين.

جاء ذلك خلال اجتماع حضره رجال الاعمال الايرانيون في معرض "روبلاستيكا" للبتروكيماويات في موسكو.

وأشار إلى ان أقصر الطرق وأكثرها اقتصادية في الوقت الحاضر للوصول الى الاسواق العالمية، هو ممر الشمال – جنوب.

وبيّن ان هذا المسار البالغ طوله 17 الف كيلومتر، يخفض الطريق من مومباي بالهند الى قناة السويس واستوكهولم 7 الاف كيلومتر.

وذكر أن مشروع نقل الغاز الروسي عن طريق ايران، من المشاريع المهمة للتعاون الثنائي بين ايران وروسيا.

ونوه إلى ان السفارة الايرانية في موسكو تسعى لتعزيز الدبلوماسية الاقتصادية لا سيما التمهيد لدخول القطاع الخاص الايراني قطاع البتروكيماويات في روسيا.