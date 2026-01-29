بـ حقيبة فخمة .. أسما إبراهيم تتألق في أحدث ظهور

لفتت الإعلامية أسما إبراهيم الأنظار بإطلالة أنيقة وراقية خلال أحدث ظهور لها على متن إحدى الرحلات الجوية، واتسمت إطلالاتها بالفخامة والراحة بأسلوب يعكس ذوقها المميز.

وظهرت أسما مرتدية معطف فرو بدرجات البني، ونسّقته مع نظارة شمسية أنيقة زادت من جاذبية الإطلالة، إلى جانب حذاء رياضي بلون بني يتناسب مع الإطلالة.

واكتملت الإطلالة بحقيبة يد فاخرة وإكسسوارات ناعمة، مع اعتماد مكياج هادئ أبرز ملامحها الطبيعية، وتسريحة شعر بسيطة زادت من أناقتها الراقية.

وتُعرف الإعلامية أسما إبراهيم باختياراتها الموفقة في عالم الموضة، حيث تحرص دائمًا على الظهور بإطلالات تعكس شخصيتها الراقية وذوقها العصري، ما يجعلها محط اهتمام جمهورها ومتابعيها.