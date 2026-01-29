قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
رصد غياب بعض أفراد طاقم العمل بمستشفى قويسنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

مروة فاضل

أجري الدكتور أنور محفوظ  مدير إدارة الخدمات الطبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، يرافقه فريق عمل  المديرية، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزي.

شمل المرور تفقد جميع أقسام المستشفى، حيث تم المرور على قسم العناية المركزة للاطمئنان على حالة المرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة، بالإضافة إلى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة تفعيل نظام الفرز الطبي (Triage) لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وفقًا للأولويات الطبية.

كما تم المرور على غرفة الغرز، وغرفة الإفاقة، وقسم العمليات، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات الطبية السليمة، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، والتنبيه المشدد على حسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق.

وخلال المرور، تم رصد غياب بعض أفراد طاقم العمل بالمستشفىبعض أفراد طاقم العمل بالمستشفى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين، في إطار تحقيق الانضباط الإداري وضمان انتظام سير العمل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد رضا  مدير مستشفى قويسنا المركزي، حيث تم مناقشة الملاحظات التي تم رصدها وسبل تلافيها، مع التأكيد على رفع مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة ، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات، والتأكد من انتظام الفرق الطبية، والالتزام بالسياسات العلاجية ومكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

بيع نتيجة الاعدادية

ادفع عشان تاخدها .. بيع نتيجة الإعدادية بالقاهرة والجيزة على بوابة التعليم الأساسي

شبكة العمل الأوروبية

فرانس 24: شبكة العمل الأوروبية لمكافحة المبيدات تحذر من وجود مزيج من المبيدات في التفاح بأوروبا

النائبة اليخير سيد المختار عضو البرلمان العربي

البرلمان العربي: المرأة تلعب دورا رئيسيا في تحقيق الأمن المجتمعي ومكافحة التطرف

المفوضية الأوروبية

الاتحاد الأوروبي يخصص 50 مليون يورو إضافية لمساعدة أوكرانيا في توفير الطاقة خلال فصل الشتاء

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

محافظ الشرقية يتفقد طريق الجمباز لتهيئته كمحور بديل لإيجاد السيولة المرورية بالزقازيق

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

دراسة جديدة: بذور الشيا تحمي المخ والجسم من مشاكل صحية

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

