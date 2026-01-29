رصد غياب بعض أفراد طاقم العمل بمستشفى قويسنا واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم

أجري الدكتور أنور محفوظ مدير إدارة الخدمات الطبية بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، يرافقه فريق عمل المديرية، بالمرور على مستشفى قويسنا المركزي.

شمل المرور تفقد جميع أقسام المستشفى، حيث تم المرور على قسم العناية المركزة للاطمئنان على حالة المرضى ومستوى الرعاية الطبية المقدمة، بالإضافة إلى المرور على قسم الاستقبال والطوارئ ومراجعة تفعيل نظام الفرز الطبي (Triage) لضمان سرعة التعامل مع الحالات الحرجة وفقًا للأولويات الطبية.

كما تم المرور على غرفة الغرز، وغرفة الإفاقة، وقسم العمليات، مع التأكد من الالتزام بالإجراءات الطبية السليمة، وتطبيق البروتوكولات العلاجية المعتمدة، والتنبيه المشدد على حسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم الخدمة الطبية بالشكل اللائق.

وخلال المرور، تم رصد غياب بعض أفراد طاقم العمل بالمستشفىبعض أفراد طاقم العمل بالمستشفى، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتغيبين، في إطار تحقيق الانضباط الإداري وضمان انتظام سير العمل.

وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد رضا مدير مستشفى قويسنا المركزي، حيث تم مناقشة الملاحظات التي تم رصدها وسبل تلافيها، مع التأكيد على رفع مستوى الأداء خلال الفترة المقبلة.

يأتي هذا المرور تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة ، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية على المستشفيات، والتأكد من انتظام الفرق الطبية، والالتزام بالسياسات العلاجية ومكافحة العدوى، بما يضمن تقديم خدمة صحية آمنة ومتميزة للمواطنين، وتحقيق أعلى درجات الانضباط داخل المنشآت الصحية بالمحافظة.