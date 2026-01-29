قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ البنك المركزي : أحبطنا عمليات احتيالية بـ4 مليارات جنيه في 2025
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات
زلزال يضرب طهران .. الاتحاد الأوروبي يصنف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
صفقة أمريكية لتفادي الإغلاق الحكومي بشروط جديدة
المغرب يستأنف على عقوبات كاف بعد نهائي أمم إفريقيا
بمشاركة 19 ضابطا من المكافحة .. مأمورية الفجر حددت ساعة الصفر وأسقطت كتيبة الإعدام.. كواليس
سعر الدولار مساء اليوم 29-1-2026
الصحة توجه بوضع خطة عاجلة لانتظام عيادات التأمين الصحي
نقابة المهن التمثيلية: نقل الفنان محيي إسماعيل إلى دار إقامة كبار الفنانين
20 % من نفط العالم تحت التهديد.. مناورات إيرانية بالذخيرة الحية في مضيق هرمز
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتفقون على إضافة الحرس الثوري الإيراني لقائمة المنظمات الإرهابية
محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
قافلة تجوب الأندية الرياضية للتوعية بأضرار المخدرات

الادمان
الادمان

في إطار الاحتفالات بعيد الشرطة الـ 74 أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي  بالتعاون  مع قطاع  مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة و الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية قافلة توعوية تجوب الأندية الرياضية الكبرى تحت  عنوان " لا للمخدرات .. أنت أقوى من المخدرات " ، للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة بمشاركة قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ومتطوعي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .


بدأت القافلة التوعوية من مقر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات  لتجوب الأندية الرياضية  " الأهلى ،الزمالك " وغيرها من المنشآت  لتنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة ،حيث تم تنفيذ أنشطة لتوعية زوار الأندية وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة ، أيضا توعية الأسر بآليات  الاكتشاف المبكر للتعاطي وكيفية التواصل مع الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي "16023" للحصول على كافة الخدمات العلاجية لأى مريض إدمان مجانا وفى سرية تامة  ووفقا للمعايير الدولية من خلال 35 مركز علاجى بالمحافظات المختلفة  كذلك الخط الساخن للإدارة العامة لمكافحة المخدرات رقم “15363”.

مبادرة "رحلة عزيمة"

كما تم تنظيم ورش حكى وندوات للأطفال من أبناء الأسر المترددة على الأندية الرياضية ضمن مبادرة "رحلة عزيمة" لحماية الأطفال من التدخين والمخدرات ، ويأتي تنفيذ مبادرة " رحلة عزيمة " في إطار البرنامج الدوليCHAMPS الذي يتبنى تنفيذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي أعلنت تنفيذه ، وتستهدف " رحلة عزيمة " توعية الأطفال في الفئة العمرية من "8 إلى 12 عام" بمخاطر المخدرات  كذلك اكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان ، كما تضمنت الفعاليات تنفيذ أنشطة فنية وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال ومرتبطة برفع الوعى بخطورة التدخين.

كما تضمنت الأنشطة  للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع ،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه ، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن، كما تم توزيع  هدايا ولعب للأطفال مرتبطة برفع وعيهم بأضرار التدخين .

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية ممَثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات كانت قد كرمت الأيام الماضية عددا من المتعافين من تعاطى المواد المخدرة بمراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

وجاء التكريم لنماذج من المتعافين بعد استكمال البرنامج العلاجي "من الإدمان الى التعافي "حيث توفر مراكز  العزيمة التابعة للصندوق  كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة ووفقا للمعايير الدولية أيضا تتضمن مراكز العزيمة ورش لتدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل في إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج للمتعافين من الإدمان

