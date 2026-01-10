قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سموحة يستضيف بطولة الجمهورية للفروسية
60 عنصرا من قسد يسلمون أنفسهم للجيش السوري في حي الشيخ مقصود بحلب
صورة وزير الأوقاف على مسجد السيدة زينب تطرح التساؤلات.. ومُتحدث الوزارة يوضح
فاركو يقلص الفارق أمام الأهلي 4-1 في كأس عاصمة مصر
الأب والأم محفظان قرآن | تفاصيل وفاة أسرة بسبب الغاز بشبرا الخيمة| وصديقة ابنتهما: كانت مثالا للأدب والاحترام
شرط هام للحصول على تأشيرة الحج السياحي 2026 .. تعرف عليه
سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 10-1-2026
أوسيمين يقود هجوم نيجيريا ضد الجزائر فى كأس أمم إفريقيا
رئيس جامعة المنيا يتفقد لجان امتحانات كليات الآداب والحاسبات والتربية ويؤكد توفير الدعم الكامل لذوي الإعاقة
10 آلاف اتصال في 4 ساعات .. خط ساخن باسم خدمة عملاء «إيجي بست» يشعل السوشيال ميديا
قنوات مجانية لمشاهدة منتخب مصر وكوت ديفوار.. اعرفها
فريق درجة سادسة يطيح بـ كريستال بالاس من كأس الاتحاد الإنجليزي
جمارك الركاب ومكافحة المخدرات تحرر 139 محضر لمسافرين بمطار القاهرة

مطار القاهرة
نورهان خفاجي

قامت الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى بتحرير ١٣٩ محضر ضبط جمركي خلال العام المنقضي (٢٠٢٥) لركاب اجانب ومصريين بحوزتهم مخدرات بمتنوع مسمياتها وكمياتها.

جاء ذلك في إطار المسئولية الوطنية والتعاون والتنسيق الإيجابي مع الجهات الامنية ومنها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم بالتنسيق المستمر مع اللواء احمد القليوبي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات للمنطقة المركزية والعميد باسم حجاج مدير مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة و العميد احمد فاروق رئيس منطقة القاهرة والمنطقة المركزية.

جاءت أبرز تلك المحاضر ارقام ١١و ١٢ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٦٣ و ١٣٠ بمبني ٣ و رقم ٤٠ بمبني الركاب رقم ١ حيث تم ضبط كميات كبيرة من مادة GBL المعروفة بمخدر الاغتصاب وايضاً محضري ضبط ارقام ١٥٨ و ١٥٩ بمبني الركاب رقم ٣ ضد راكب وراكبة أجانب بحوزة كل منهم ما يقارب العشرة كيلو جرامات من مخدر اكستازي اما التعاون الأكبر فكان في الايام الاخيرة من العام المنقضي حيث قام رجال جمارك مبني الركاب رقم ٢ بضبط تشكيل من اربعة ركاب بحوزتهم حوالي ١١ كيلو ونصف لمخدر بودر الحشيش المصنع.

قام رجال مكافحة المخدرات بتتبع باقي التشكيل بناء علي جهود كبيرة وتحقيقات مع الركاب مما اسفر عن ضبط باقي التشكيل ويضم تسعة متهمين بجلب كميات من ذات المخدر والمواد الخام الكونه لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدا للاتجار فيها.

قام رجال المكافحة بضبطهم وبحوزتهم ٩٤ كيلو جرام من نفس المخدر وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة- طبقا لبيان وزارة الداخلية- ما يقارب ربع مليار جنيه مصري، ياتي ذلك في اطار التنسيق المستمر والواجب الوطني نحو تجفيف منابع تلك التجارة الضارة بالوطن والمواطنين وبتعليمات من  وزير المالية السيد احمد كجوك ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي.

