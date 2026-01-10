جمارك الركاب ومكافحة المخدرات تحرر 139 محضر لمسافرين بمطار القاهرة

قامت الإدارة المركزية لجمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى بتحرير ١٣٩ محضر ضبط جمركي خلال العام المنقضي (٢٠٢٥) لركاب اجانب ومصريين بحوزتهم مخدرات بمتنوع مسمياتها وكمياتها.

جاء ذلك في إطار المسئولية الوطنية والتعاون والتنسيق الإيجابي مع الجهات الامنية ومنها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم بالتنسيق المستمر مع اللواء احمد القليوبي مساعد مدير إدارة مكافحة المخدرات للمنطقة المركزية والعميد باسم حجاج مدير مكتب مكافحة المخدرات بمطار القاهرة و العميد احمد فاروق رئيس منطقة القاهرة والمنطقة المركزية.

جاءت أبرز تلك المحاضر ارقام ١١و ١٢ و ١٩ و ٢٤ و ٢٥ و ٦٣ و ١٣٠ بمبني ٣ و رقم ٤٠ بمبني الركاب رقم ١ حيث تم ضبط كميات كبيرة من مادة GBL المعروفة بمخدر الاغتصاب وايضاً محضري ضبط ارقام ١٥٨ و ١٥٩ بمبني الركاب رقم ٣ ضد راكب وراكبة أجانب بحوزة كل منهم ما يقارب العشرة كيلو جرامات من مخدر اكستازي اما التعاون الأكبر فكان في الايام الاخيرة من العام المنقضي حيث قام رجال جمارك مبني الركاب رقم ٢ بضبط تشكيل من اربعة ركاب بحوزتهم حوالي ١١ كيلو ونصف لمخدر بودر الحشيش المصنع.

قام رجال مكافحة المخدرات بتتبع باقي التشكيل بناء علي جهود كبيرة وتحقيقات مع الركاب مما اسفر عن ضبط باقي التشكيل ويضم تسعة متهمين بجلب كميات من ذات المخدر والمواد الخام الكونه لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيدا للاتجار فيها.

قام رجال المكافحة بضبطهم وبحوزتهم ٩٤ كيلو جرام من نفس المخدر وبلغت القيمة المالية للمواد المخدرة- طبقا لبيان وزارة الداخلية- ما يقارب ربع مليار جنيه مصري، ياتي ذلك في اطار التنسيق المستمر والواجب الوطني نحو تجفيف منابع تلك التجارة الضارة بالوطن والمواطنين وبتعليمات من وزير المالية السيد احمد كجوك ورئيس مصلحة الجمارك أحمد أموي.