الصحة : إدارة مكافحة المخدرات تكرم نماذج ملهمة من المتعافين

اعلنت وزارة الصحة والسكان، ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية نظمت فعالية تكريم لنماذج مشرفة من المتعافين من الإدمان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان بوزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار احتفالات عيد الشرطة الرابع والسبعين.

يعكس هذا الحدث التزام الدولة بدعم رحلات التعافي، وتعزيز الشراكة الوطنية لمواجهة مخاطر الإدمان وحماية المجتمع.

الوزارة تعطي ملف مكافحة الإدمان أولوية كبرى

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، أن الوزارة تعطي ملف مكافحة الإدمان أولوية كبرى من خلال توسيع خدمات العلاج والتأهيل النفسي وفق أعلى المعايير العلمية، إلى جانب تكثيف برامج الوقاية والتوعية، لحماية الفئات الأكثر عرضة، مشيرا إلى التكامل الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تعافٍ مستدام وإعادة دمج المتعافين كأفراد منتجين يساهمون في بناء الوطن.

رحب اللواء مفيد فوزي، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالحضور، وأشاد بالتعاون الوثيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية، مؤكدًا أن هذه الشراكة أساسية للحد من آثار الإدمان السلبية ودعم مسارات الوقاية والعلاج والتأهيل.

من جانبه، أبرز الدكتور أيمن عباس، رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، الدور الحيوي للوزارتين في دعم المتعافين نفسيًا واجتماعيًا، بما يحقق تعافيًا مستدامًا ودمجًا إيجابيًا في المجتمع.

شهدت الفعالية تكريم نماذج ملهمة من المتعافين تقديرًا لإرادتهم القوية وقصص نجاحهم، حيث قام اللواء مفيد فوزي والدكتور حسام عبدالغفار والدكتور أيمن عباس بتسليم التكريمات. كما تم تكريم الأمانة العامة للصحة النفسية لجهودها الوطنية المتواصلة في تقديم خدمات العلاج والتأهيل، فيما كرمت الأمانة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تقديرًا لدورها في مكافحة المخدرات وتعزيز التعاون المشترك.

واختتمت الاحتفالية بكلمة مؤثرة لأحد المتعافين، شكر فيها الأمانة العامة للصحة النفسية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مؤكدًا أن الدعم الذي تلقاه كان مفتاحًا لبداية حياة جديدة مليئة بالأمل والإنتاجية.