لميس الحديدي من أمام الكعبة المشرفة: أجمل مكان على وجه الأرض

نشرت الإعلامية لميس الحديدي صورة لها من أمام الكعبة المشرفة أثناء أدائها مناسك العمرة، معبرة عن سعادتها الكبيرة وامتنانها لوجودها في هذا المكان المقدس.





وكتبت الحديدي عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام:

«الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.. من أجمل مكان على وجه الأرض، من مكة المكرمة، حيث تعم السعادة والرضا والسكينة».





وأشادت الإعلامية بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، مؤكدة أنها تشهد تطورًا ملحوظًا في كل زيارة للأراضي المقدسة، موجهة الشكر للمملكة العربية السعودية وكل القائمين على خدمة المعتمرين.

واختتمت لميس الحديدي منشورها بالدعاء بأن يتقبل الله العمرة، وأن يبلغ الجميع شهر رمضان، متمنية الخير والبركة للجميع.



