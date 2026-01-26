لميس الحديدي: دراسة البرلمان قانون ينظم استخدام الأطفال لمواقع التواصل خطوة هامة

شددت الإعلامية لميس الحديدي، على أهمية مايقوم به مجلس النواب حاليا والذي يدرس مشروع قانون لتحديد ضوابط وأعمار استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي، قائلة : "بنشكر الرئيس السيسي على هذا التوجيه الهام ".



وتابعت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها "الصورة" المذاع على شاشة النهار، قائلة:"قانون شديد الأهمية، وهذه الضوابط ليست بدعة، فهي موجودة في دول كثيرة مثل أستراليا والإمارات والولايات المتحدة، وبأعمار مختلفة تتراوح ما بين 14 و16 سنة."

وأضافت الإعلامية لميس الحديدي، أن :"هناك ضوابط أخرى بأشكال مختلفة في دول مثل الصين وفرنسا وماليزيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وكل هذه الدول قررت منذ أكثر من عام وضع ضوابط لاستخدام الأطفال دون سن 14 أو 16 سنة بحسب كل دولة لوسائل التواصل الاجتماعي، ، وذلك لضبط السلوك والحد من العنف والألعاب الخطيرة، وحتى المواقع الإباحية التي لا يمكن ترك الطفل يصل إليها، ومهما بلغت الرقابة عليه قد يتمكن من الوصول إليها."

وتساءلت الإعلامية لميس الحديدي، :"هل هذا منع؟ بالتأكيد لا، هذا ليس منعًا، لكنه نوع من الحرص، مثلما لا يصطحب الأب ابنه لمشاهدة فيلم سينمائي أقل من 18 سنة، ولا يمكن ترك هذا الجهاز في يد طفل قد يدخل إلى عقله أمورًا منحرفة."

واختتمت الإعلامية لميس الحديدي، قائلة :"هذا القانون لا يمنع، لكنه يضع ضوابط، بهدف ضمان وجود جيل صحي ومجتمع غير منحرف."