تدريبات عسكرية أمريكية لتعزيز الجاهزية والانتشار
حمدي ميلود يكشف أسباب رحيله عن الإسماعيلي: رفضت تدريب تنزانيا بسبب الدراويش
أسعار سبائك الذهب 10 و20 جرام اليوم الاثنين 26 يناير 2026
جديد من فورد.. المواصفات الكاملة لسيارة توروس 2026
اتحاد الكرة: لن نسمح للأهلي أو أي ناد بمخالفة لائحة شؤون اللاعبين
إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر رفح جزئيا بعد استكمال ملف جثث الأسرى
وفاة مأساوية تهز الوسط الرياضي: كواليس الساعات الأخيرة في حياة لؤي رجب
حسام حسن يحدد موعد سفر بعثة المنتخب إلى أمريكا استعدادا لمونديال 2026
موعد ليلة النصف من شعبان 1447 .. أفضل الأدعية وفضل صيام الأيام البيض
رابطة الأندية ردا على حلمي طولان: دوري نايل في المركز الـ16 عالميا
رئيس وزراء كندا يرد على تهديدات ترامب: الرسوم المقترحة تنعكس على السوق الأمريكية
لماذا كان رسول الله يصوم في شعبان؟.. احرص على صيامه لـ6 أسباب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

لميس الحديدي تهاجم منع السيدات من الإقامة بالفنادق: مخالف للدستور والقانون والأخلاق

لميس الحديدي
لميس الحديدي
محمد البدوي

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المتجدد بشأن منع بعض الفنادق النساء دون سن الأربعين من الإقامة بمفردهن، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي قرار رسمي من وزارة السياحة، وتمثل انتهاكًا صريحًا للدستور والقانون والأخلاق.

سبب اختيار سن الأربعين 

وقالت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "الصورة" المذاع على قناة "النهار"، إن هذا الإجراء يعيد إلى الأذهان قرارات قديمة غير مبررة، متسائلة عن سبب اختيار سن الأربعين تحديدًا، وكأن المرأة تحت هذا العمر موضع شك في سلوكها، بينما تُمنح حرية الإقامة لمن تجاوزته دون سند قانوني.

الفنادق والبنسيونات

وأضافت أن هذه الممارسات تقتصر غالبًا على بعض الفنادق والبنسيونات ذات التصنيف ثلاث أو أربع نجوم أو أقل، مؤكدة أن الأمر لا يطبق بشكل عام، لكنه يتكرر دون رادع، رغم أنه يخالف المادة 62 من الدستور التي تكفل حرية الإقامة والتنقل لجميع المواطنين دون تمييز.

وسخرت الحديدي من المنطق المستخدم، قائلة إن المرأة تُعامل وكأنها متهمة حتى تثبت براءتها، متسائلة: "طيب والخمسين؟ شايفينا إزاي؟ أروح أنتحر؟"، في إشارة إلى النظرة التمييزية التي تحكم تلك القرارات.

التدخل الفوري

وأكدت أن وزارة السياحة تنفي وجود أي قرار مكتوب يمنع ذلك، إلا أن غياب العقوبات يشجع بعض الفنادق على الاستمرار في هذه السلوكيات، مطالبة الوزارة بالتدخل الفوري ومعاقبة أي منشأة تخالف الدستور أو قوانين السياحة.

مبررات لحياتها الشخصية

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن المرأة ليست مطالبة بتقديم مبررات لحياتها الشخصية، قائلة: "أنا حرة أقيم في فندق طالما لم أخالف القانون أو الدستور، ومش مطلوب مني أبرر ليه زهقانة أو رايحة أرتاح، ده حقي الكامل".

